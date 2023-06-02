潘男頭部重傷，現場失去生命跡象，送醫仍宣告不治。（民眾提供）

花蓮蘇姓女子昨傍晚沿吉安鄉南濱路1段向南行駛，在南海二街口右轉時，與同向騎機車直行的17歲潘姓少年發生碰撞，機車失控撞上交通號誌，頭部助創、全身多處骨折，救護車到時已失去生命跡象，送慈濟醫院仍告不治。警方說雙方都沒有酒駕，事故原因仍在釐清。

警方依據訪查目擊說，昨傍晚約5時許，51歲蘇女駕駛轎車在吉安鄉南濱路往南行駛在外車道，轎車要右轉南海二街時，同方向外側機慢車道疾馳而來的17歲潘姓少年與轎車發生擦撞，機車接著撞上交通號誌桿，機車撞到全毀，少年傷勢嚴重。

吉安及花蓮消防分隊趕往救援，檢查傷勢發現潘男右肩與左大腿骨折，沒有呼吸心跳，現場施以心肺復甦術，插管、給藥等急救措施，送往花蓮慈濟醫院搶救，延至晚間6時11分宣告不治。蘇女沒有受傷。

據了解，17歲潘姓少年也是花蓮人，為輟學生，沒有駕照，據親友表示，潘男要去慈濟醫院探望朋友，沒想到路上發生意外，事故原因仍待調查釐清。蘇姓女子持有合格駕照。警方初步調查，雙方都沒有酒駕，已完成現場測繪，但事故路口沒有監視器，正釐清肇事原因。