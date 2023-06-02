興富發塔吊吊臂5月10日掉落中捷軌道，中捷列車撞上造成1死10傷事故，時任中捷代理董事長林良泰因「拍手」失言風波下台，中捷昨天召開臨時董事會，選出地政局長也是中捷董事的吳存金擔任代理董事長。2日台中市議會交通地政委員會，藍綠議員皆認為，吳存金無交通專業，不適合擔任代理董事長，會讓外界對中捷更不信任。

市議員陳清龍說，吳存金是地政專業，沒有交通專業，建議不能讓吳存金接代理董事長；市議員陳淑華認為，現在正值中捷事故後續處理期間，若代理董事長只是來「蓋章」的，會讓市民會更不信任中捷；市議員黃健豪也表示，若僅是需要處理公司內部流程，是否能由其他人擔任，不要由政務官擔任，擔心會影響地政局事務。

市議員劉士州詢問，中捷有幾個董事？是否有交通專業的董事？應讓交通專業的董事擔任代理董事長。交通局長葉昭甫表示，中捷共有6席董事，成員包括地政局吳存金、經發局長張？源、觀旅局長陳美秀、前都發局長黃文彬、前台北市交通局長鍾慧諭及前台北市參事林麗玉。

葉昭甫表示，捷運公司董監事組成是多方面的，不是僅由交通專業人才擔任，市府目前也正在尋覓後續董事長人選，但中捷公司現在勢必要有代理董事長行使職權。吳存金說，5月12日前代理董事長林良泰已經辭職，雖她不是交通專業，但現階段針對中捷後續求償等部分，中捷需要代理董事長，未來市府選任出專業董事長，她會立即請辭。