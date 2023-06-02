沈男騎機車撞進路旁聯結車車底。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣員林市員埔路前晚發生一起離奇死亡車禍，56歲沈姓男子騎機車沿員埔路前進時，不明原因撞擊停放路邊的聯結車，整部機車撞進車底，沈男經送醫仍傷重死亡。警方初步調查，該聯結車疑違規停車，將開罰，車禍原因調查釐清中。

員林警分局交安組小隊長許世民指出， 5月31日晚間7點多，該分局接獲報案前往員埔路段處理交通事故，立即派遣轄區員警到場。

車禍現場為沈姓男子騎乘機車沿員埔路東往西方向，不明原因撞擊違規停車之聯結車，沈男由消防局送醫後仍傷重不治，相關肇事責任將由該分局交通隊調查分析。

經警方調查，事故現場的聯結車有違規停車的狀況，其車輛車輛已超越路邊白線，可依《道路交通管理處罰條例》第56條，「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車者」，處新臺幣6百元以上1千2百元以下罰鍰。

警方呼籲，大型車輛駕駛務必將車輛停放適當處所，勿貪圖方便違停，因此占據車道，影響用其他路人安全。