民進黨前黨工指控遭廠商性騷擾，但當時卻被黨部冷處理，民進黨副祕書長許嘉恬因此請辭獲准，而當時擔任督導主管的前副祕書長林飛帆也坦言忽略性平處理，遭國民黨立委質疑是甩鍋，而昨日副總統賴清德面對媒體三度詢問轉身不答，也被批評是漠不關心；國民黨立委謝衣鳳表示，很想問副總統賴清德，是不是這件事情不好處理？

謝衣鳳表示，過去賴清德說要「疼惜年輕人」，結果年輕女黨工發生性騷擾事件沒有追究騷擾者的法律責任是不是不好處理？是不是因為他長期以來跟民進黨有利益共生的關係所以不願意處理？為何不追究騷擾者的法律責任，讓女黨工可以得到名譽償還的賠償。

台北市議員徐巧芯爆料導演「輝哥」有多起標案，對此，民進黨立委高嘉瑜表示，她不認識導演也沒有交集，不知道他的行為是否黨內很多人知道類似狀況，但如果跟誰關係好，就可以這樣背景或是權勢來對黨工性騷、甚至侵害身體自主行為，是所有人都要譴責、包庇的人也要檢討反省。

國民黨立委王鴻薇則批評，賴清德只不過是做危機處理，這件事情前天晚上就爆發，賴清德做為總統候選人，應該掌握相關資訊，媒體問還拒答，下午發出聲明說「絕對不會轉身離開」，結果早上才轉頭拒答，這麼大的反差，代表發現危機擴大，才趕快危機處理，但心裡壓根沒把它當成事情，這件事情如果本於關心角度，絕對不會如此冷漠。