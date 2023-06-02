民進黨性騷擾吃案事件風暴擴大，又一位民進黨女性前黨工，在臉書發文自曝，稱自己除了被性騷，還遭到上司、同事職場霸凌。文中不只點名加害者，更直指當時的青年部主任、前勞動部政務次長機要蔡沐霖，稱蔡，「不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵」。蔡沐霖臉書隨即遭網友灌爆，目前已經關閉。

該女前黨工在臉書表以「讓我為自己勇敢一次」為題，稱加害者在明知她有男友的情況下，在各種飯局喝醉時觸碰她身上部位；且事態發展越來越離譜，對方甚至還曾在飯店監視她，做出不讓她走出房門、形同軟禁的事情。

受害者表示，自己曾就遭到性騷擾一事跟上司蔡沐霖反應，不料對方聽完竟說出，「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來檢討她。

而之後事情也沒有好轉，受害者稱，蔡會不時在工作群對她冷諷，甚至用髒話出言辱罵，她那時甚至患上憂鬱症，需服身心科藥物才能苟延過活。由於受到各種不計其數的言行霸凌，也是她最終決定辭職回家鄉靜養。然而在工作交接那天，受害者卻又直接在黨中央10樓昏倒。她稱，自己暈倒的事情有驚動到民進黨高層，「但後來也沒有任何下文。」

民進黨第二件性騷擾案曝光後，可以發現涉案人蔡沐霖臉書最後發文還在5月26日，內文主要是提及民進黨主席、總統參選人賴清德推出的「民主大聯盟」、及可能將要跟綠營合作選立委的李正皓、吳崢、曾柏瑜三人。

由於民進黨性騷擾風波持續延燒，網友紛紛到蔡沐霖臉書留言，「請問這邊是歸懶趴火的火哥嗎？」、「幫你高調，給你機會，等你說明」、「你真的很差勁，為陳小姐難過」、「身爲主管不但沒有保護自己的員工，反而羞辱對方至身心俱疲，還叫他跟加害者道歉，到底什麼意思？」、「如果爆料所實，恭喜不用在政壇囉，出來道歉吧！」。

蔡沐霖臉書最後貼文。（圖截自蔡沐霖臉書）

蔡沐霖臉書最後貼文，遭網友灌爆。（圖截自蔡沐霖臉書）

蔡沐霖昨日已請辭勞動部政務次長機要，今（2）日給出最新回應，，本人過去於2020年5月20日至2023年1月18日擔任青年部之部門主管期間，確曾因管理不當之緣故，經人事單位按黨內規定約談，除坦誠面對一切約詢外，對於相關懲處也全盤接受並深自反省。

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