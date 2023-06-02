台灣先進車用技術發展協會（TADA）攜手台北市電腦公會（TCA），今日於2023年台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）創新與新創展區InnoVEX舉辦「亞洲智慧移動新未來論壇」，黃崇仁以TADA理事長身分出席開場致詞，會後接受媒體訪問。

對於半導體產業下半年展望，黃崇仁認為，隨著終端庫存逐漸去化，下半年產業景氣應會逐步復甦。其中，受惠2024年法國巴黎奧運效益，面板、消費性電子產品等需求有機會在第四季慢慢回升，但仍需觀察中國大陸狀況，主因經濟狀況不佳、採購能力受限仍會有影響。

對於聯電日前表示車用晶片需求有所趨緩，可能因客戶庫存已大致建立完畢，黃崇仁對此認為，目前全球電動車以中國大陸發展最快、主要受其短期庫存較嚴重影響，但日本、歐洲、美國等地很多都還在萌芽階段、尚未真正進入，仍看好長期需求後市。

對於先前透露規畫協助印度建置晶圓廠，黃崇仁表示目前都在洽談中，但要建廠絕對沒那麼簡單，要有土地、水、電等基礎設施、有人協助蓋廠和營運，還要有生意才行，印度現在的問題在於水、電的基礎設施都不是那麼好。

黃崇仁指出，雖然各國都想要建半導體晶圓廠，但「沒有人搞清楚建廠是要蓋什麼」，因為基礎設施的建置需要時間。台灣現在能較容易蓋廠，是從台積電開始到現在30年的努力成果，台灣早就規畫好水、電、土地等基礎設施，想要一步到位難度非常高。

黃崇仁認為，相較歐美各地的各種建廠規定，台灣規定相對自由，目前除了日本和中國大陸相對較好外，其他地方建廠都還有難度，在台灣建廠發展目前遙遙領先，沒那麼容易被取代。至於是否擔心缺水缺電問題，黃崇仁坦言「當然擔心」，但認為這是政府要解決的事。