逸達CAMCEVI六個月劑型自2022年4月於美國上市，2023年4月單月銷量已占美國leuprolide六個月長效針劑用於治療晚期前列腺癌市場(Bloomberg統計2022年約163,000支)單月約7%份額，後市成長性值得關注。

FP-001 42毫克（即CAMCEVI 六個月劑型）治療兒童中樞性性早熟之三期臨床試驗，以及新成分新藥ALDH2活化劑FP-045治療范可尼貧血症之二期臨床，臨床試驗據點正陸續啟動，預計很快就會有首例病患接受治療。

逸達新成分新藥MMP-12抑制劑FP-025過敏性氣喘二期臨床次要療效指標正向，支持先前於主要療效指標分析所發現之延續性效應(carry-over effect)；詳細數據預計於今年9月歐洲呼吸學會（European Respiratory Society, ERS）國際年會發表。

逸達積極展開授權洽談，並將參加6月在美國波士頓舉行的BIO International、在瑞典斯德哥爾摩舉行的WASOG等，預計在2024上半年完成FP-025授權。