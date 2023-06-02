全球知名的快打旋風賽事－Red Bull Kumite將於7月1－2日在南非登場，今年不僅再度集結了全世界最優秀的格鬥電競好手，更是以最新發行的《快打旋風6》作為比賽項目的首場格鬥遊戲錦標賽。Red Bull電競選手、2023 EVO Japan冠軍石油王也將出戰，與世界好手爭奪首位《快打旋風6》的世界王者。熱愛格鬥遊戲的玩家們，屆時可於Red bull Twitch頻道（twitch.tv/redbull）及Red Bull Gaming的YouTube頻道（youtube.com/c/redbullgaming）觀看賽事直播。

「從今天起就先不要打給我了！」四月初甫獲得EVO Japan世界冠軍的Red Bull電競選手石油王受邀參與最終決賽，也絲毫不敢懈怠，他表示「《快打旋風6》跟《快打旋風5》完全是不一樣的遊戲，接下來的這個月不僅要練新角色，還要加強研究對戰選手可能會出的角色，知己知彼才能在最後比賽中獲勝。」

面對不到一個月的壓力，石油王仍維持一貫的沈穩風格，「我在比賽當下，往往不是想著輸贏，而是專注在比賽內容上。Red Bull Kumite是第一個《快打旋風6》的大型賽事，對所有人來說，一切都是新的可能，我也相當期待這段新的征戰旅途。」

Red Bull Kumite自 2015 年舉辦以來，匯聚全球的快打旋風菁英對戰，今年更是全球首個搶先以《快打旋風6》（Street Fighter 6）為比賽項目的大型電玩賽事。比賽首日將舉辦最終預選賽（LCQ，Last Chance Qualifier）選出最後一名對戰選手，並於隔日與其他15名受邀職業選手在最具指標性的「鐵籠擂台」，共同角逐最後的贏家。

Red Bull Kumite每屆有世界超過 200 位以上的菁英選手爭奪冠軍，從2015年至2018年在巴黎舉行、2019年在日本登場、2021年則在倫敦及拉斯維加斯，今年即將抵達南非，也將成為《快打旋風6》 （Street Fighter 6）的第一場格鬥電競賽事。