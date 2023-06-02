路透社報導，2名知情人士透露，美國緊急運送武器彈藥供烏克蘭準備反攻俄軍之際，華府正在日本尋求用於155毫米口徑砲彈的TNT炸藥，確保軍援無虞。

對於宣布棄戰的日本來說，任何採購案都考驗著日本是否願意為協助基輔而招致爭議，因為出口規定嚴禁日本企業向海外販售致命物品，像是烏軍每天對占領烏克蘭東南部的俄軍所發射的榴彈砲彈。

儘管如此，在全球彈藥短缺的情況下，美日似乎已經找到販售炸藥的方法。

一名因事涉敏感不願透露姓名的日本知情人士告訴路透社：「美國有辦法能從日本買到炸藥。」

比起純軍事用途物品出口的嚴格管制，日本對商業銷售兩用產品或設備的出口規定相對寬鬆，這也說明了美國為何能購買Panasonic旗下品牌Toughbook的筆記型電腦給美軍使用。

另一名消息人士指出，東京當局已向美國政府表示，日方將准許銷售工業用炸藥，因為這種炸藥並非僅供軍事使用的產品。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本週前往東京訪問。

這名知情人士還說，美國想在炸藥供應鏈中納入一家日本企業，以便將炸藥運往美軍彈藥廠，並由彈藥廠裝填進155毫米口徑的砲彈彈殼中。

日本經濟產業省不願透露，是否有日本企業與其洽談出口炸藥一事，並在電子郵件中表示，不受軍事限制的物品出口時，將就買方意圖等出口常規進行評估，包括這些物品使用時是否有妨礙國際安全之虞。

日本防衛省防衛裝備廳不願回應此事。

美國國務院未正面回應路透社詢問，但稱華府正和盟國及夥伴合作，「提供烏克蘭所需的支援」以保衛國家。

國務院還說，日本「在支援烏克蘭防禦方面展現出領導能力」。