隨著颱風瑪娃（Mawar）逼近，日本部分地區今天遭到大豪雨襲擊，大片地區出現狂風和大雨，當局呼籲數以萬計民眾撤離。

路透社報導，本週稍早對關島造成嚴重破壞的瑪娃颱風，威力已從先前的超級颱風狀態減弱為熱帶風暴，風暴主體結構預料將穿越本州南方進入太平洋。

但氣象預報人員警告危險仍在，颱風帶來的潮濕空氣可能會進入季節性降雨鋒面，引發局部地區大雨。

類似的天氣模式過去曾造成水患和山崩，特別是2018年夏天，當時西日本有超過200人罹難。

雖然夏季大雨在日本並不少見，但6月就有颱風類型的風暴接近日本實屬罕見。日本氣象廳昨天表示，國家今年出現了1898年有紀錄以來最暖的春天。

日本氣象廳針對沖繩島鏈和四國、本州部分地區發布水患警報，預測本州西部部分地區接下來到明天早晨的24小時內將降下350毫米的雨量。

日本放送協會（NHK）報導，四國部分地區在當地時間截至早上9時的3小時內出現162.4毫米雨量，其中近半雨量更在1小時內降下。

本州中部豐橋市當局建議約2萬7000人撤離當地。四國部分地區也發布撤離警報。

沖繩島鏈部分地區一些班機遭到取消，不過截至今天早晨並未傳出其他重大交通混亂的消息。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）