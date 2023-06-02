歐洲領袖1日歷史性於前蘇聯成員摩爾多瓦舉行峰會，展現團結支持烏克蘭抵禦俄國入侵。但烏克蘭開出7月要收到入盟北約的邀請及附有安全保證，又讓各國現分歧。

40多名歐洲領袖與政要在距烏克蘭邊界僅數公里之遙的摩爾多瓦舉行第2次「歐洲政治共同體」（European Political Community）峰會。烏克蘭正申請加入北約和歐盟，摩爾多瓦也在申請加入歐盟，由於俄烏戰事持續，一些歐洲國家對設下正式入會時間表有疑慮。

政治新聞網Politico.eu指出，儘管40多名歐洲領袖在會中承諾與烏克蘭站在一起，但維繫團結的難度卻浮現。在峰會之前乃至會議期間，各國對西方究竟能為基輔提供哪些安全保證以確保日後不會再遭俄國入侵等爭議課題，立場與看法不一致且相左。

法國總統馬克宏5月31日一改過去態度，懇請盟國給烏克蘭「具體而可靠」的安全保證，但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）1日卻語帶保留，還說這是待戰爭結束後才要傷腦筋的問題。

意外現身歐洲政治共同體峰會的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）開出兩項直白要求：明白邀請烏克蘭加入北約、加入北約的過程得有安全保障。

烏克蘭媒體引述澤倫斯基在峰會的話：「在今夏於

維爾紐斯（Vilnius,立陶宛首都）的北約峰會上，烏克蘭需明確獲邀加入成員，通往北約成員的路徑上還需有安全保障，而我們申請加入歐盟，也得在今秋給出明確的積極決定。我現在還得在此表達失望實在是件不光彩的事。」

北約2008年同意最終會讓烏克蘭加入，但卻從沒給出具體承諾或時間表。鑒於兩項要求當下仍是爭執熱點，澤倫斯基的要求不大可能在7月的北約峰會如願。

馬克宏5月31日的說法是「我支持給（烏克蘭）具體且可靠安全保障的理由有兩點：是烏克蘭今日保護了歐洲，給了歐洲安全保障。」

但蕭茲今天的說法卻很保留：「有件事再清楚不過：我們現正力挺烏克蘭。我們一直表示戰後和平秩序也需有保障，德國會致力於此。」

在歐洲政治共同體峰會總結階段發言，蕭茲熱衷於強調協助烏克蘭自衛才是當務之急，還排除烏克蘭現階段加入北約的可能性。

蕭茲說：「加入北約有明確的標準，例如不能有邊界衝突。」這番顯然在指烏克蘭的談話，反映普遍認知是只要烏克蘭仍在與俄國激戰，就不能加入北約；但基輔當局卻希望北約領袖們好歹先拿出「烏克蘭已走在加入北約之路上」的具體政治姿態。

Politico.eu指出，缺乏明確性反映出為他國家提供、甚至定義「安全保障」的復雜性。歐洲可能也想參考美國怎麼做。檯面上一個選項可參考美國對以色列的模式，即武器移交優先化和承諾長期支持。