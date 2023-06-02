香港信報報導，中國人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，2日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率繼續持穩在2％。據此計算，公開市場本周淨投放610億元，為連續第三周淨投放。

路透統計，本周逆回購到期總額180億元，其中29至31日每日為20億元，1日和2日分別為70億元和50億元。

另外，中國公開市場本周仍無中期借貸便利（MLF）到期，亦沒有操作，MLF未到期餘額維持在5.15兆元不變。6月MLF到期在15日，規模2,000億元。