這浪雄FUN！高雄全家海神職業籃球隊AQUAS POP-UP STORE快閃店，將於6月08日至6月25日於漢神巨蛋購物廣場B1F與 #神隊友 相見，並舉辦一系列相關活動。6月11日AQUA MERMAID開設「這浪雄FUN親子舞蹈教室」，6月24日「海神雙帥」林任鴻、吳曉謹將擔任AQUAS POP-UP STORE「一日店長」， #神隊友 敬請把握！

高雄全家海神隊休賽季不停歇，繼5月於高雄巨蛋主場首度舉辦 「神隊友同樂會」，上周則前進那瑪夏區民生國小舉行「浪愛延續」校園活動，緊接著6月8日至25日，AQUAS POP-UP STORE快閃店將在漢神巨蛋購物廣場B1F特展區(麥當勞旁)，再度與 #神隊友 見面。

6月11日「這浪雄FUN親子舞蹈教室」漢神巨蛋購物廣場6F空中花園率先登場，由高雄全家海神啦啦隊-AQUA MERMAID親自教學，帶著 #神隊友身體律動與基礎舞蹈，歡迎 #神隊友 陪伴小朋友到空中花園，為這個夏天留下最FUN舞蹈體驗！報名費用699元即可獲得總價值超過1,500元的參加好禮。名額有限，詳情與報名請見活動官網： https://reurl.cc/ZWQEra

#神隊友 最期待的「一日店長」，6月24日將由林任鴻、吳曉謹現身與 #神隊友 近距離互動，「海神雙帥」當天會有什麼海派任務，球迷們敬請期待！凡快閃店期間（6/8-6/25）與球員立牌或於快閃店內拍照，並將照片上傳社群打卡，寫上『我在高雄全家海神漢神巨蛋快閃店』，標註高雄全家海神官方IG，現場即可抽好禮。

快閃店活動期間推出「FUN浪一夏 促銷方案」，「高雄的球隊自己挺」限定高雄識別商品9折優惠，背號TEE親子裝(成人版+兒童版)組合價 1,880元(市價2,030)，115公分以下小小神隊友，可享Brownie應援玩偶優惠價699元(市價780)，每周推出限定商品8折優惠，每周推出漢神卡友限定商品8折優惠，每天單筆消費滿500 前10名，即可現場抽獎。（抽獎品項：王者卡冊、陶瓷四入碗、野餐籃、隨行杯、一家人海洋藻能淨油髮沐組、23-24賽季主場2B門票等）。