排尿疼痛是指解尿時有灼熱感，或是刺痛感，是常見的泌尿道症狀。對此，新店慈濟泌尿科醫師戴定恩表示，造成男性排尿疼痛主要有4個原因，包括尿道感染、尿結石、性病感染以及前列腺炎。值得注意的是，前列腺炎症狀還包括頻尿、尿急、腰背痛等。

醫師戴定恩在臉書專頁發文表示，許多人來泌尿科求診的問題都是，解尿時會有痛感。他並列出造成男性解尿疼痛的4個可能原因：

1、尿道感染 ：戴定恩表示，尿道感染通常由細菌引起，其症狀包括尿道口灼熱感、尿液中有血絲、頻尿和尿急等。其中，最常見的尿道感染是尿道炎，也可以是尿道膀胱炎或尿道前列腺炎。

2、尿結石 ：戴定恩說明，尿結石是在泌尿系統中形成的固體結構，主要由尿液中的礦物質結晶構成。當結石移動時，它們可能會阻塞尿道，引起劇烈的疼痛和不適感。除了疼痛，尿結石還可能導致尿液混濁、血尿和頻尿等症狀。

3、性病感染 ：戴定恩指出，如淋病或梅毒，可能會引起尿道發炎和刺激尿道，進而導致疼痛和灼熱感。除此，其它性病如生殖器疱疹等，也可能引發排尿時的不適感。

4、前列腺炎 ：戴定恩表示，前列腺是位於男性骨盆底部的一個小腺體，若發炎就可能引起尿道發炎和排尿時的疼痛。另外，前列腺炎的症狀還包括頻尿、尿急、腰背痛等。

根據衛生福利部南投醫院衛教資料顯示，排尿疼痛雖然常見卻也容易治療，若是因發炎引起的，可做細菌培養，以了解何種抗生素有效，再給予這類的抗生素治療；若因磷酸鹽結晶太多，可多喝水將結晶排出來達治療的目的；若因攝護腺發炎引起，可給消炎藥，或熱治療來改善症狀；若是腎臟發炎引起，治療發炎的情形則可改善。