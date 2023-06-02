新北市板橋區某幼兒園日前驚傳一名趙姓女老師為求方便管教，餵食安眠藥給幼童吃，3名受害小孩被驗出毒物反應，沒想到多位家長帶著孩子送醫藥檢後，傳出多位孩童被驗出有巴比妥等藥物殘留，且學童分布於小班，並非於涉案女老師所屬的中班，民進黨立委羅致政、邱泰源上午陪同家長開記者會。

羅致政指出，事件雖然是舊聞，但有新的發展，事件背後代表的危機，今年5月14日有3位家長發現孩子行為異常，結果小朋友告訴家長，老師有餵他們吃藥，結果驗出苯重氮基鹼、巴比妥，檢方也展開調查，沒想到與海山分局詢問後，截至目前已有7位家長報案，代表後來又有4位家長報警。

羅致政說，如果再加上今天在現場的江先生，就有8位家長，所以這只是冰山一角，到底影響範圍多大，報一個處理一個，而新北市教育局只有簡單打電話，照理說第一時間要進駐，把全園小朋友檢驗，拖越久就驗不出來，學生家長是拖了一周才去驗，還驗的出來，今天要透過這個事件喚醒檢調單位加速，全面偵辦。

家長江先生表示，孩子在讀小班，看到這件事很恐慌，所以帶孩子到醫院檢驗，5月22日帶著小孩到林口長庚驗血，也去土城長庚驗尿，他痛批，第一時間發生，政府應該要協助家長徹查，且涉案的中班老師，怎麼會去餵到跨班別小班的學生呢？他得知還有幼幼班家長也有驗出來。

此外，江先生表示，目前許多孩子都退學了，但要找新的學校就讀比較困難，希望這方面教育局應該要協助。

羅致政表示，案件曝光至目前已兩周，市府動作慢半拍，家長求助無門，市府、檢調應全面調查，釐清全校涉案程度，勿讓家長人心惶惶，市府、幼兒園更應積極協助處理，不管在醫療方面、就學方面，給予孩童及家長妥善的照顧，各單位應研擬相關對策，積極、主動，別讓受害家長哭求無門。