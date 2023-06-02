「2023彰化走讀藝術節—實驗劇場」全台徵件後，身聲劇場、魚池戲劇團及不二擊聲音製造所等3個優秀團隊脫穎而出，成為實驗劇場執行團隊，將從7月15日到7月30日止，陸續演出。彰化縣政府今天向外界介紹這3個優秀演出團隊，歡迎鄉親把握機會，來彰化欣賞優質演出。

相關演出團隊及日期分別為7／15及7／16在彰化孔子廟，由身聲劇場演出《仙鬥》為實驗劇場拉開序幕；接著7／21、7／22、7／23在彰化鐵路醫院（原高賓閣），由魚池戲劇團帶來劇碼《靠岸》；壓軸在7／28、7／29、7／30在賴和詩牆、銀橋飛瀑，由不二擊聲音製造所帶來移動式聲音演出《半線譜》。

彰化走讀藝術節演出團隊今天亮相。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣長王惠美指出，彰化建縣300年，陸續辦理系列藝文活動，彰化走讀藝術節－實驗劇場將集結彰化300年的歷史、藝術、傳統文化，打破看劇一定要進演藝廳的既有印象，透過當代表演藝術融合場域，讓鄉親重新欣賞彰化半線的古城樣貌，為彰化注入創新藝術風采。

2023彰化走讀藝術節實驗劇場自去年12月徵件以來，收到來自全國各地優秀的表演團隊共計33件申請，今年為第3年辦理「實驗劇場」，這次演出補助金額提高至每個團隊50萬元，由身聲劇場、魚池戲劇團及不二擊聲音製造所， 3個優秀團隊脫穎而出，成為實驗劇場的執行團隊。