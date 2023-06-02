奇美博物館年度大展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》展場今天曝光，除把厭世哏、懷舊風、網美最愛拍照牆統統搬進展場，來自英國的藝術家詹姆斯．庫克，更現場示範以打字機繪製出栩栩如生的奇美實業創辦人許文龍肖像，讓一旁圍觀民眾都眼睛一亮。

《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》明天開展，展覽主軸以奇美集團創辦人許文龍「跳出格子」哲學思維為起點，首度曝光具時代意義的機器收藏品，再到藝術家扭轉機器與材料的既定面貌所創造的驚奇作品，引領民眾一起從舊時代走到新世代，感受不同層次的「跳出格子」大冒險。

《跳出格子吧！》展覽共分4大單元，讓觀眾感受藝術的不受框架！其中也揭開許文龍在青少年時期將學校所學的黑手技術用於藝術喜好，他將廢棄鋼絲變成小提琴琴弦，從中窺見許文龍跳脫框架的靈活思維。

英國藝術家詹姆斯．庫克示範利用打字機繪製許文龍肖像。（曹婷婷攝）

「機器X超展開」展出奇美博物館深藏庫房、從未曝光的機器收藏，搭配藝術家以舊機器為靈感所打造的「不思議」創作，專程來台的英國藝術家詹姆斯．庫克，擅長用打字機繪畫，藉由精準重複敲打，以字母和符號拼湊出各種圖像作品，唯妙唯肖，今天也示範繪製許文龍肖像。

「材料X超展開」則透過藝術創作翻轉工業材料的本質，發展全新樣態，如日本金魚繪師深堀隆介運用壓克力樹脂技術，以分層繪畫方式，堆疊出栩栩如生的立體金魚；台灣藝術家廖建忠以複合媒材創作一輛小貨車與瓦斯桶飛躍空中，如同車禍現場的瞬間凝結，逼真程度令人驚嘆。

展覽互動區由德國藝術家克里斯托夫．尼曼（Christoph Niemann）示範，透過他的思考迴路與突破框架的觀看視角，引導民眾如何從日常生活中身體力行，成為跳出格子的創造者。

館方指出，《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》匯集6國9位參展者，展覽內容包括典藏文物、藝術作品、手稿、史料、影片等逾百件展品，展期從6月3日至明年2月29日止。