台北市中山區今（2日）中午發生一起墜樓事故，一名51歲的嚴姓女子中午12時19分墜落於林森北路某大樓空地，附近民眾發現趕緊報警，救護人員到場後，嚴女已失去呼吸心跳，送往臺大醫院急救後不治身亡。
警方調查，嚴女5月底入住該商旅，在現場發現一張紙條，發現嚴女疑似因投資失利才想不開，她並表示對不起家人、朋友；警方已排除外力介入的可能。
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