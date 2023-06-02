南俊國際去年第3季受到客戶庫存去化影響，雖然美系資料中心客戶伺服器導軌產品持續出貨，但品牌伺服器客戶以及工具櫃、家電、廚櫃等客戶訂單縮減，營收、本業獲利均較上年度下滑，惟匯率因素挹注匯兌收益，全年稅後淨利1.31億元，年增50.6％，每股盈餘2.26元。

今年第1季因傳統的櫥櫃、工具櫃、家電的產品仍受客戶清庫存影響，加上伺服器為傳統淡季，單季小虧0.03億元，每股虧損0.06元。第2季伺服器產品預計開始出貨新CSP（雲端服務供應）美系客戶，第2季可望優於第1季；另外，南俊國際除了是美系CSP廠7、8代產品的主力供應商，也是9代產品獨家供應商，近期小量出貨，第3季有望邁向量產，而第10代產品完成設計驗證測試，最快今年底、明年初放量。在伺服器導軌出貨擴大下，今年營收有望逐季升溫，上下半年營收將會有3:7或4:6的較大差異。

南俊國際除息交易日為6月20日，最後交易日6月21日，停止過戶日6月22日至6月26日，配息基準日6月26日，預計股利發放日7月7日。