新竹市浸水南街楊家古厝為市定古蹟，然而市議員廖子齊指出，三代宅花園圍牆竟遭強拆，該土地範圍尚在訴願中，建商要除草卻強拆圍牆，痛批連尊重行政程序都做不到，要求文化局嚴正調查。市府表示，初步勘查古蹟本體3棟未受損，將組行政調查小組，釐清是否觸犯文資法。

廖子齊在臉書指出，浸水楊家古厝一進的土角厝、二進罕見的挑高磚造，以及二進後方增建、有著小花園的抿石子三代宅，因展現出日本時代不同時期營造技術，建築本身傳統技藝美學價值，在今年3月20日指定為市定古蹟。

廖子齊說，但在今年4月19日的公告中，原本暫定古蹟時期的定著土地範圍變更，保留一進土角厝前方見證鹽業興衰的水井和廣場，卻沒將三代宅前方的小花園納入，影響楊家家族史敘事之完整，因此她協助楊家人草擬訴願書，依法於行政處分到達30日內，提起訴願。

但令廖子齊相當氣憤的是，訴願審理尚在進行，竟發生身為土地所有權人的建商，以清理樹木雜草為由，雇人把好好的花園給鏟了、圍牆給拆了，她也說，今早聽到消息真的非常憤怒，這絕對不是不小心，也立刻和文化局反應，要求嚴正調查。

「雜草？圍牆？傻傻分不清楚！」廖子齊說，明明定著土地範圍訴願尚在進行，建商說要除草，卻把好好的圍牆也拆了，連基本的行政程序尊重都做不到，令人不禁擔憂未來旁邊的建案興建時，是否又會再有「不小心」的狀況發生。

對此，市府文化局指出，據土地所有權人表示，因接獲民眾反應古蹟周邊樹木雜草叢生、蚊蟲眾多，也有蛇跑進鄰家，因此在5月31日僱工清理古蹟周邊植栽，連同鄰近坍塌屋舍，非古蹟本體的部分，也一併拆除清理。

文化局表示，6月1日接獲建物所有權人通知後，立即與文資委員到場現勘，初步勘查古蹟本體3棟並未受損，強調後續將組成本案行政調查小組 ，釐清是否有文資法第34條觸法之虞。

另外，文化局也指出，古蹟定著土地是否先以圍籬保全，將另案估價，並與土地和建物所有人協商後再行施做，市府對文資保存絕對全力以赴，維護珍貴文化資產。