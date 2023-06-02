瑪娃颱風雖已遠離，花蓮天氣也逐漸放晴，不過東部沿海仍出現長浪，48歲周姓男子今上午與家人到壽豐鄉鹽寮海邊戲水，不慎遭大浪捲入海中，距離岸際已有20多公尺之遠，在海面載浮載沉，情況相當危急，幸好被海巡署第一二岸巡隊鹽寮安檢所守望人員發現，趕緊下海協助將男子救起，送門諾醫院急救脫險。

據了解，落海男性為當地民眾，平時於外縣市工作，剛好休假返家與家人到海邊遊玩，在鹽寮海灘岸際時未注意浪況，遭浪襲擊落海。

颱風過後，男子與家人到鹽寮邊戲水，被大浪捲走，所幸被救起。（海巡署提供／王志偉花蓮傳真）

海巡署東部分署第一二岸巡隊鹽寮安檢所小隊長許琳表示，今天上午9時47分所內守望人員執行勤務時，發現周男遭浪襲落海，第一時間趕到現場，發現這名男子漂浮在海上，距岸際約20公尺處，立即帶著魚雷浮標下水救援，將男子帶上岸。

周男獲救時意識清醒，沒有明顯外傷，也沒有生命危險，但覺得有點暈眩，由水璉消防分隊救護車送往花蓮門諾醫院。

第一二岸巡隊呼籲，颱風雖已逐漸遠離，惟受外圍環流影響，東部海域仍有強陣風及長浪情形，提醒民眾從事各類水域活動時，務必注意自身安全並穿著救生衣等自救裝備，若於海上及岸際發現有人溺水或其他案件，請立即撥打118服務專線。