台南市新市區的台電變電所，昨天突然發生短時間電力降壓，造成台南園區及高雄園區部分廠商電壓驟降，國民黨總統參選人侯友宜也針對非核家園，批民進黨面對缺電亂了方寸、毫無章法，「你做不到，換我來做」；對此，行政院副院長鄭文燦表示，侯市長是講錯了，也是診斷錯誤！

鄭文燦今天上午出席光寶科技高雄聯合營運中心二期工程開工動土典禮時，被問及有關台南台電變電所發生電力降壓，造成台南科學園區及高雄園區部分廠商電壓驟降，侯友宜針對民進黨非核家園質疑說，民進黨面對缺電亂了方寸，毫無章法，他說民進黨做不到的話，換他來做，請教副院長的看法？

鄭文燦表示，侯市長是講錯了，也是診斷錯誤，昨天台電的跳電事件是電力設備故障，而不是缺電。電力設備的故障在這幾年當中，台電因為加強檢修的頻率，確實在大幅下降，但是故障的原因是電網需要提升韌性，台電已經提出電網韌性強化的調整計畫，這幾年都投入大量經費，也因為這樣的檢修，讓台電的電力供應可以穩定。

鄭文燦說，他認為侯友宜對整個台灣的電力情況並不瞭解，在馬政府執政時代，只核定增建一個大型電廠的計畫，蔡政府時代，則核定增建7個電廠的計畫，因為有這樣的增建，才能夠讓台灣不缺電，能夠穩健發展綠能，包括因為電力供應穩定，才能夠穩健投資南方，包括投資高雄在內，我想很多企業都到高雄投資，因為高雄電力的供應、土地的供應是非常充沛的。