台南市各大夜市經常可以看到1對父女擺攤販賣棉花糖，有名眾5月31日在某知名夜市，發現年僅10歲的「棉花糖妹妹」，被父親打手又摀嘴，不斷啜泣，事後又躲入廁所內睡著，父親疑似虐童。市府社會局接獲通報後，立即聯合警政、社政單位介入處理，社會局長盧禹璁指出，此案發生在花園夜市，涉及不當管教，將強制要求女童父親參與親職教育。

社會局表示，針對報載「夜市棉花糖妹妹」案，社工人員今天一早確認女童仍正常到校上課，即請校方協助安排個別會談，釐清案發經過。經社工實地面訪及檢視，發現女童身上並無傷勢，當天係因女童使用手機習慣與父親發生爭執所致。

不過，社會局指出，針對此案該局將採取3項具體作為：一、案家曾為市府輔導個案，後續會再加強輔導訪視，提供案家教養資源，提升其親職功能。社會局針對本次不當管教，會強制要求女童父親參與親職教育。二、若父親不配合接受親職教育輔導，將依兒少法第102條處新台幣3000元以上3萬元以下罰鍰，並得按次處罰至其參加為止。三、除主動介入案家服務，社會局也將同步串聯學校、社區、警局、市場自治會等，建構更完整的社會安全網，落實日常關懷和即時通報作用。

社會局希望透過3項主動作為，由市府即時介入，引入相關資源持續輔導案家，讓女童得到適當的照顧。該局還呼籲民眾，一旦發現疑似受虐兒，可善用113通報、110報案，通報者的身分將完全保密，也會保護疑似受虐兒的資訊。