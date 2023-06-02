嘉義大學生物資源學系助理教授張素菁與中研院合作，透過醫學研究常用的micro CT技術，應用在深海鐮蝦外觀3D影像呈現，清楚比較出深海鐮蝦不同種類的身體雕刻及紋路，搭配DNA分析，分別在東沙及台灣本島各發表1種世界新種鐮蝦，並發表在國際期刊上。

張素菁在台灣漁船從本島和東沙300至500公尺深海地區捕捉到的漁獲，即一般因無經濟價值被當成下腳料的魚蝦貝類中，挖掘到一些體長僅3至5公分的深海鐮蝦個體，由於這些鐮蝦身上的雕刻十分複雜，不易進行鑑種，特別與中研院的小鼠中心合作，透過微米級電腦斷層掃描造影系統，micro CT技術判別鐮蝦的紋路、雕刻，加上DNA分析，找到2種新鐮蝦物種。

東沙新深海鐮蝦物種Glyphocrangon obtusis樣貌。（海洋大學教授陳天任提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉大助理教授張素菁利用micro CT技術呈現深海鐮蝦新物種外觀。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

張素菁說，在使用micro CT技術前，傳統都是用肉眼或畫圖，從深海鐮蝦外觀來判讀物種，但捕獲的到深海鐮蝦體型很小，辨識身上的雕刻有時不太容易，從去年開始，團隊才開始把醫學上小常見的micro CT技術應用在甲殼類，也是台灣第一次有這樣的嘗試，果然在生物多樣性和分類研究有新進展。

張素菁特別提到，位於南中國海的東沙深海生物多樣性十分高，但相關研究並不多，除詹氏深水虱外，鐮蝦也是一群分布深度最深可超過6000公尺的典型深海生物，與一般蝦子不同，鐮蝦除大鉗呈鐮刀狀外，牠們的甲殼既厚且堅硬，額劍和尾柄十分尖銳，當身體捲曲時，尾柄更可鎖死來禦敵。

張素菁說，若要取得棲息在深海處的生物樣本，難度較高且所費不貲，因此各地漁港及遠洋漁船的下雜漁獲，常是海洋生物學者以最低成本取得許多樣本的途徑之一，可說是海洋生物學家挖寶的地方，最近很夯的大王具足蟲就是深海世界的成員之一，拉麵上的巨型具足蟲，其實就是近年在東沙島深海地區所發現的世界新種詹氏具足蟲或稱詹氏深水虱。