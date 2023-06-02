2023第25屆台北電影節2日公布全新片單，繼前波的話題日片《快一秒的他》外，今日再公布包括人氣導演三宅唱橫掃日本影壇各大獎座的《惠子不能輸》、傑尼斯演技派男星生田斗真新作《渴水》、南韓名導洪常秀宛如印象畫之作《在水中》、黃驥和大塚龍治夫婦合導新作《石門》等六部日韓話題強片；此外，還有多部中港台及亞洲地區的電影，包括金馬影帝李康生主演的中國寫實片《雪雲》、香港金像獎影后毛舜筠參演的荒謬喜劇《死屍死時四十四》、反應現代人手機不離身的香港電影《全個世界都有電話》等多元視角作品。值得一提的是，日本導演三宅唱及大塚龍治、以及香港導演黃浩然攜主演韋羅莎，都確定來台出席映後座談，與影迷相約今年北影見！

備受期待的日本導演三宅唱再出擊！新作《惠子不能輸》改編自傳奇聽障拳手小笠原惠子動人生命故事，由岸井雪乃飾演先天雙耳失聰的拳擊手，充滿爆發力的表現讓她榮獲本屆日本電影學院獎最佳女主角。不僅如此，本片先是一舉奪下日本電影旬報獎四項大獎，接著再狂攬每日映畫賞五項大獎，堪稱是日本電影年度強棒！而導演三宅唱今年也確定來台出席映後座談。

改編自九〇年代河林滿生動描繪人生悲哀的同名小說《渴水》找來生田斗真、尾野真千子、門脇麦等演技派明星同台飆戲，飾演鬱悶水務局職員的生田斗真，在走訪一戶戶因乾旱限水卻拖欠水費的家庭中，無奈面對一張張求情、賴活或是憤怒的臉孔。在人際關係變得脆落的社會下，電影透過缺水現況暗喻乾渴的心，探討何謂真正的羈絆，是今年必看日本佳片！

《在水中》風格鮮明，帶領觀眾體驗猶如在水中觀影的視覺感受。（台北電影節提供）

風格鮮明的南韓名導洪常秀，今年帶來入選2023年柏林影展邂逅單元的新作《在水中》，將鏡頭轉向風光如畫的濟州島，描述一名年輕導演與他的攝影師及女主角三人在海濱閒遊勘景。洪常秀刻意失焦的鏡頭宛如印象派畫風，不僅呈現出片中角色心境也呼應了片名，帶領觀眾體驗猶如在水中觀影的視覺感受，喜愛洪導的影迷自然不容錯過。

入選2022威尼斯影展威尼斯日單元的《石門》是黃驥和大塚龍治夫婦繼《雞蛋與石頭》、《笨鳥》後再度合導之作，也是他們聚焦女性的「成長三部曲」最終章。故事描述一名對未來懷有抱負的女大生，為了償還家中債務而前往黑市兜售卵子，卻意外發現自己懷有身孕後的困境。本片細膩勾勒女性喪失身體主導權的掙扎。導演之一的大塚龍治也將受邀來台參與映後座談。

處女作《平行家屋》曾被台北電影節選映的日本導演清原惟，今年帶來第二部長片《直到夜色深沉》。不同於前作的魔幻，本片以東京多摩新市為舞台，寫實呈現三位正經歷不同生命階段女性的一日，給人平凡生活的溫暖；榮獲2022釜山影展新潮流競賽大獎的《半熟室友》是南韓導演李政洪令人耳目一新的首部劇情長片，故事描述一名生活乏善可陳的木工，在機緣巧合下，與年紀相仿的房東夫婦成為朋友，發展出各種人際交往的微妙火花。

除上述六部日韓電影外，另選映七部國際獲好評的中港台及其他亞洲地區電影：由《正義迴廊》榮獲香港金像獎「新晉導演」的何爵天執導，香港金像獎影后毛舜筠與鄭中基主演的黑色荒謬喜劇《死屍死時四十四》也將在北影放映。故事發生於一棟大廈的深夜裡，一具無名全裸男屍的出現，讓唯恐豪宅變凶宅的屋主們掀起一場翻天覆地的混戰。本片用幽默包裝嚴肅議題，一棟大廈宛如社會縮影，令人哭笑不得；入選2023柏林影展邂逅單元，由金馬影帝李康生、中國女星李夢主演的《雪雲》是青年導演鄔浪的首部劇情長片。全片於海南島取景，講述一對十年未見的戀人重逢後，在生存與舊情間抉擇，寫實中帶有魔幻氣息。

由金馬影帝李康生、中國女星李夢主演的《雪雲》講述一對十年未見的戀人重逢。（台北電影節提供）

繼《緣路山旮旯》叫好叫座後，香港導演黃浩然全新力作《全個世界都有電話》劇情圍繞在由周國賢、韋羅莎、陳湛文三位主演間橫跨25年的故事，以詼諧的敘事手法，突顯現代人手機不離身的現況。導演黃浩然也將偕同女主角韋羅莎親自來台與影迷相見歡；榮獲本屆台北電影節「卓越貢獻獎」的資深劇照師劉振祥，特別選映了侯孝賢導演1986年的經典名作《戀戀風塵》（數位修復版），這也是他初次擔任劇照師的電影作品，而劉振祥本人也將出席7月1日舉辦的「卓越貢獻獎講座」，暢聊他從事劇照師多年經歷。

甫奪下大阪亞洲電影節最佳影片大獎的印尼電影《網紅教慾》（Like ＆ Share）描述一對高中閨蜜因經營影片頻道成為網紅，但她們卻因為對親密關係與性的好奇與嚮往，在現實生活與網路花花世界裡不小心越陷越深，也讓她們的友情遭遇考驗，全片以華麗影音打造豐富感官饗宴；入選本屆鹿特丹影展金虎獎的伊朗電影《純真幼兒園》（Numb），透過無心機的童言童語，呈現在長期實行性別隔離教育的伊朗，幼兒園是唯一能與異性共學的階段，富有詩意的台詞使人如坐針氈。

勇奪2022釜山影展新潮流競賽觀眾票選獎的《寒冬未盡》（The Winter Within）是印度演員阿米爾．巴什爾（Aamir BASHIR）執導的第二部劇情長片，電影描述一名獨居婦女，獨自在大雪紛飛的嚴冬，穿梭於動盪城市間尋找生死未卜的丈夫，藉此探討在軍事衝突下的人民苦境。