112年玉山盃全國青棒賽4強開打，台東縣首局發動速度戰，靠雙盜壘先馳得點，雖然5局下被新北市追平，但台東立刻又展開攻勢，靠著黃柏元致勝二壘安打，終場以3比1扳倒衛冕軍，搶下首張冠軍戰門票也寫下隊史新猷。

台東縣首局就靠著雙盜壘先馳得點，4局下面臨新北市無人出局滿壘局面，先發投手陽崧儒先讓孫易磊敲出游擊上空飛球出局，接著三振掉李安家，最後讓韓碩恆擊出二壘飛球，化解失分危機。

雖然台東縣讓新北市5局下追平，但下半局立刻還以顏色，2局後曾顯恩安打上壘，黃柏元補上右外野深遠二壘打，又把領先要回，7局上再添1分保險分，陽益政成功「關門」，以2分差擊敗新北市，隊史首度挺進玉山盃冠軍戰。

總教練陳峰岳認為4局滿壘守住是此役最關鍵的地方，另外二年級球員跳出也是重點，「玉山盃因為有年齡限制，陣容不是最完整，新北市除了穀保（家商）又加入鶯歌（工商），算是大魔王，而我們是單一球隊組成，好在有二年級的球員頂起來。」

先前預賽時，台東縣因為不敵桃園市落入敗部，不過陳峰岳認為這不是壞事，反倒能利用比賽把較低迷的打擊手感調整過來，「我們球隊本來就需要多打，輸平鎮後就鼓勵球員，多打2場把狀況調整起來，收到不錯的效果。」

此役台東縣頻頻發動盜壘戰術，陳峰岳說：「我們的特性就是腳程快，有觀察到對方捕手傳球沒有很好，上壘之後也沒有下短打戰術，就是直接跑，盜上去後拚後面棒次就對了。」

隊史首度挺進玉山盃冠軍戰，台東縣接下來將碰上桃園市與台中市之戰的勝方，陳峰岳說：「不管對上誰，就是全力以赴就對了。」