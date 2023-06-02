香港信報報導，深成指最多升168點，最高至11,004點，半日收報10,994點，升158點或1.46％，成交額為3,633.7億元。

滬深300指數半日收報3,855點，升49點或1.29％，創業板指數報2,237點，升31點或1.43％。

各類股普遍上升，家電、有色金屬、化工股升逾2％，房產、水泥、鋼鐵股升逾1％。

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