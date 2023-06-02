台南市各地因人口老化，許多庄頭傳承百年的宋江陣相繼沒落，中斷3年的鹿田宋江陣在當地積極奔走下，今年復陣，現為楠西區僅存武陣，4日將在東勢社區活動中心初試啼聲，11月鹿田文化音樂季正式演出。

台灣早期在各庄頭用於抵禦外侮成立的宋江陣，傳承至今受人口老化影響逐漸沒落，台南市楠西區原有楠西、東勢與鹿田3處宋江陣頭，早期是庄民為抵禦斗六山上的盜匪字組陣頭，其中楠西、東勢的陣頭近年已完全解散，鹿田宋江陣也中斷3年。

一組宋江陣起碼需要36人演出，鹿田宋江陣一度只剩20人，多數為60多歲的阿公級成員，今年初請團員當說客，從其他庄頭說服朋友加入，補齊至38人，但年紀仍偏高，鹿田里與玉井工商合作，成立宋江藝陣文化社，招生陣頭年輕成員。

鹿田里長黃漢威找來大內國中體育老師白義宏擔任武術指導，白義宏為文大體育系畢業，習有散打，被譽為「葉問級」教練。

鹿田宋江陣在地方積極奔走下復陣，4日將在東勢活動社區中心初試啼聲，作為復陣首場演出，但礙於場地，演出規模較小。

鹿田里江家古厝7月9日舉辦楠西芒果節活動，當天將展售前3年獲頭等獎的「愛文王」的芒果產品與其他獲獎的農產品。

黃漢威表示，鹿田宋江陣整套36人大陣在11月18日的鹿田文化音樂季登場，4日是復陣後首場公開表演。