鄭宇恩要求市府提水安案討論試辦開放。（葉德正攝）

淡水沙崙海水浴場是許多人童年回憶，但因2012年發生4死海浪捲人意外後，2013年被公告為危險海域禁止進入，目前已成為廢墟。新北市議員鄭宇恩指出，經發局委託業者展開海象調查，其中5到9月屬於低度風險，希望市府能在水安會提案重新試辦開放的可能，搭配水上救生協會協助，別讓周邊交通建設、發展陸續到位，卻只能看著一片荒煙蔓草。

鄭宇恩指出，淡水沙崙海水浴場以前都是人山人海，因為被公告危險海域，目前就像一片廢墟，市府利用周邊停車場招商，要打造噴水游泳池，但旁邊就是真正的海，本末倒置。

鄭宇恩說，經發局委託業者重新調查沙崙海水浴場周邊海象，目前初步結果5到9月屬於低度危險，他認為市府應該將試辦可能性提水安會討論，加上也有水上救生協會夏天駐點，這樣對地方發展才有助益。

新北市經發局表示，沙崙海域目前仍屬危險海域，並禁止水域遊憩活動，為評估海域開放可行性，本局每五年辦理海象調查一次，目前已將2021年冬季及2022年夏季海象調查結果提供予市府相關權責單位，後續由將水安會議討論沙崙海水浴場是否開放的規劃。

消防局長李清安說，海象調查資料中，仍有離岸流的可能性，會將案件提案水安會，研議開放的可能性。