資深媒體人許聖梅分享，曾聽一位女學生說，去畢業旅行入住北部一間老舊的旅館，洗澡的時候突然覺得脖子後面癢癢的，回頭一看竟與一名女鬼對到眼，讓她當場嚇歪逃出浴室，將同房的朋友全部叫醒，直到隔天天亮才敢回來收拾東西。後來上網搜尋才知道，原來那間旅館的在日據時代曾是公墓。

資深媒體人許聖梅在節目《震震有詞》上分享，一名女學生到北部畢業旅行，入住一間老舊的旅館，與其他3位與同學睡一間房，拿了鑰匙進房就先看到鏡子正對著床，4人感覺有點奇怪，就先拿外套蓋住鏡子，接著就輪流去浴室洗澡。

許聖梅表示，這位女學生在等待洗澡的期間，被老師叫過去開會，結束的時候已經很晚，同房的其他人都已經準備睡覺，她快速拿好個人用品去廁所洗澡，沒想到彎下腰洗頭到一半，卻覺得脖子後方癢癢的，她回頭一看竟直接跟另一雙眼睛對視，讓她當場嚇歪衝出浴室。

許聖梅指出，這個女鬼的姿勢很奇怪，她是頭在下，身體在上，整個人呈現出一種倒掛的姿勢，而女學生會覺得脖子癢癢的，是因為碰到了女鬼的頭髮。

許聖梅表示，女同學跑出浴室以後，立刻將同房的朋友們全叫醒，4個人一起跑到隔壁房睡覺，直到早上才敢回去收拾行李。其中一位學生上網搜尋，這才發現原來該旅館的位置，在日據時代的時候是一個公墓，後來隨著時代變遷，改建成了旅館。「所以那間旅館其實很有名，因為晚上會有人來找你聊天。」

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