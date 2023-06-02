47歲「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男團放浪兄弟的AKIRA（黑澤良平）結婚，婚後生下1子，把重心放在家庭。近日林志玲撥空受訪，被主持人蔡康永問到最想回到哪一天，突然哭了出來，原來母親吳慈美4年前看到林志玲嫁掉後，病情快速惡化，「直接到不認得我們了」。

林志玲最近上蔡康永主持的大陸節目《眾聲》，暢談愛情、婚姻和家庭，被問到當時很快決定結婚，是否跟母親的狀況有關？林志玲表示沒有直接的關係，「可是我媽媽撐到我們婚禮後，媽媽很迅速地惡化，是直接到不認得我們了，不認得我。」林志玲接著透露，當年選在台南辦婚禮，是考量到媽媽若處於陌生的環境會很焦躁，可能忍15分鐘就會離開，好在婚禮當日她全程參與，林志玲哽咽地說：「感覺撐到把我嫁掉。」

蔡康永問林志玲最想回到哪一天？林志玲像是被戳中內心深處，反問：「你怎麼問這個問題？」接著用雙手遮住臉說：「我實在是不想哭」，下秒眼淚卻奪眶而出，一度無法開口。等情緒稍微緩和些時，林志玲哽咽地表示：「我曾經想過，我會用很多的日子去換來一天我媽媽還記得我，她還健康的，只要有一天，我可以好好地陪伴她。」

林志玲坦言，她遇到很多的逆境時都會學習接受事實、沉澱內心和面對，唯獨媽媽生病這件事，讓她至今難以釋懷，「有時候坐在她旁邊，我還是會不由自主地滴下幾滴淚，覺得這麼近，可是怎麼距離這麼遙遠。」因此，林志玲最想回到媽媽健康時，希望自己有能力延緩、改變。

今（2日）林志玲在微博轉發自己上節目的片段，感性地表示：「見到康永哥，似乎忘了置身訪談，如閨蜜般的話家常聊愛情，好像說了太多，也哭了太多，其實想要說的只有～人生不長不短，珍惜你所在乎的，感謝你所擁有的，陪伴你所愛的。」網友紛紛留言：「志玲姐姐要幸福」、「姐姐我們永遠支持你愛你」、「結了婚以後，或多或少，作為女人，都會有心酸的眼淚，挺過來就好啦」。