直播》性騷第二彈又涉吃案！ 民進黨召開記者會說明

直播》性騷第二彈又涉吃案！ 民進黨召開記者會說明

狂爆性騷吃案！賴清德震怒喊開除 民進黨鞠躬道歉：感到不捨 @ChinaTimes ​

民進黨性騷擾吃案事件越演越烈，今天繼續有前黨工以「讓我為自己勇敢一次」為題在臉書發文，除了被性騷，還被職場霸凌；黨主席賴清德震怒，今上午約10時許赴黨中央開會；民進黨祕書長許立明親開記者會，率黨務主管起身兩度鞠躬道歉。許立明表示，包括前青年部主任蔡沐霖等加害者，啟動最嚴厲黨紀處份並移送法辦。

許立明率領部分黨務主管向大家起身鞠躬道歉；許表示，他是非常憤怒來開記者會，對於在黨部工作的同仁，他感到不捨。

民進黨性騷案延燒 賴清德震怒赴黨中央 相關加害者開除黨紀、移送法辦。曾薏蘋攝

他說，他代表民進黨跟所有相關被害人致上深深歉意，第一受到傷害者，必須強調，民進黨願意提供所有資源跟管道提供幫助，他昨天已經提過，被欺負都可直接向秘書長申訴，主管隱匿絕對開除，用資源協助走出陰霾，也透過任何被害者可以信任的人予以關懷。至加害者部分，包括蔡沐霖，啟動最嚴厲黨紀處份並移送法辦。

他說，對於外傳有現職黨部幹部有類似事情，我們會最嚴厲處理，請他離開，接受調查。

民進黨表示，願意提供所有資源跟管道協助她們走出受傷的陰霾，所有覺得自己被侵害的都可以向秘書長申訴，任何主管或副主管只要隱匿相關事件經查屬實一律開除。

民進黨提到，將立即整理相關資料，由中央黨部移送法辦，希望讓社會性平相關事件能有公開處理。外傳有現職黨部幹部有類似事件，我們會立即做處理，請他離開接受調查。

民進黨表示，在性平這條道路上，一定會用最誠懇的態度面對社會大眾。

民進黨性平部主任李晏榕表示，性平部願意接住受害者，請再給民進黨一個機會。她也提供[email protected]這個信箱，強調只有她會收到信件，她會盡一切職權提供協助，希望受害者請再給民進黨一個機會，她都會跟每一位聯繫，討論處理方式。

許立明在記者會結束前，也再度率黨務主管兩度鞠躬道歉。