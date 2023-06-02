潘姓女子和已婚的小陳外遇交往4年、拍攝海量性愛照後，才知道自己是小三。小陳的太太劉姓女子偶然之間發現小陳的電子郵件裡有性愛照，向潘女提告求償90萬元。高雄地院法官同情潘女是感情上的受害者，但發現她得知小陳有老婆後仍和他發生兩次性行為，判賠20萬元，可上訴。

小陳與妻子結婚27年，婚後育有3名子女，2016年小陳與潘女相識交往，2人到處遊山玩水，在全台各地發生多次性關係，還因此拍下大量性愛照。

小陳與潘女交往4年後感情生變，潘女有意分手，但小陳不願意，還以性愛照威脅潘女。潘女一度隱忍，繼續跟小陳交往，2021年時才發現小陳已婚，氣急敗壞將他封鎖，小陳還極力挽回，特地寫電子郵件道歉。

沒想到，小陳寫完電子郵件忘了切換帳號，被劉女發現，劉女進而發現2人的性愛照，氣得直接對潘女提告求償90萬元。

開庭時潘女當場落淚，泣訴自己才是受害者，強調自己對小陳的婚姻狀況並不知情。法官審酌相關對話紀錄，認定潘女確實不知小陳已婚，不過，潘女提分手後又與小陳發生2次性行為，認定已侵害原配劉女的權益，判潘女應賠償劉女20萬元，可上訴。