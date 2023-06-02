台北股市今天開高走高，收盤漲194.26點，為16706.91點，漲幅1.18%，成交金額新台幣3599.84億元。
加權指數開盤為16525.00點，盤中最高16752.20點，最低16525.00點；不含金融股指數14491.15點，漲181.23點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.26%、食品股漲0.58%、塑化股漲0.52%、紡織股漲1.47%、機電股漲1.43%、造紙股漲0.04%、營建股漲0.82%、金融股漲0.48%。
委買張數1984萬1353張，委賣張數1226萬6441張，成交張數790萬8385張。
收盤時上漲584家，下跌305家，持平111家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、緯創、長榮航、華航、宏碁。
漲幅前5名個股為精誠、三陽工業、亞力、承啟、一詮。
跌幅前5名個股為雲豹能源-創、材料-KY、同泰、創意、元翎
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