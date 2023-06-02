民進黨再傳出第2名女黨工遭性騷擾，當時主管、時任青年部主任蔡沐霖更涉嫌用言語讓被害人墜入無底深淵。侯友宜競選工作室發言人陳柏翰指出，這兩天，面對黨內性騷擾案，賴清德一再選擇轉身離開，請問賴主席，面對女性同仁，一再受害，你還能再轉身幾次？該要真正面對了。

陳柏翰表示，就是因為隱匿、隱匿、再隱匿，才會沒事、沒事、都沒事，蔡沐霖竟然還有臉在稍早的道歉聲明中，自稱是管理不當，不，蔡沐霖就是共犯，就是加害者之一。

陳柏翰說，民進黨姑息，甚至提拔、任用性騷擾的加害者，卻還要年輕人為他造浪，根本與性別價值背道而馳，任憑民進黨內當權者，染指、羞辱基層黨工，賴清德主席，怎對得起這些曾經因為理念價值而入黨的年輕人。

陳柏翰說，賴清德曾經稱讚蔡沐霖有理想、有抱負、有能力，但作為青年部主任的蔡沐霖竟然以性器官、極度羞辱性字眼辱罵黨工，完完全全沒有性別平等的價值，顯然過去民進黨對於性平只是用來包裝、騙票。

陳柏翰表示，不到一天，又有第二位受害者站出來指控，而內容更加誇張，難道毫無性平概念、用情緒性字眼罵人，這就是民進黨的風格？而加害者都能在民進黨內升官、被重用，或是到部會、縣市政府擔任重要職務，這就是民進黨的職場文化？

陳柏翰說，蔡沐霖先前是勞動部李俊俋次長辦公室的機要人員，原來加害者還可以獲得酬庸的位置，而在昨日民進黨爆出第一位被害者後，蔡沐霖昨日卻悄悄的從勞動部離職，也難怪就是內神通外鬼？加害者才能有恃無恐。

陳柏翰也呼籲，性騷擾的受害人在面對傷害往往是最無助的，除了應立即性協助其脫離受害的環境之外，也必須視其狀況給予妥善的支持，最重要的是必須讓他知道「這不是你的錯誤，身邊永遠可以提供協助你的人」，而我們也希望每個人在平時都可以對所有性別做到實質的尊重，建立性別友善環境是我們每個人的責任。

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