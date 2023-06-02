五月天昨邀王源擔任演唱會嘉賓。（相信音樂提供）

五月天昨邀王源擔任演唱會嘉賓。（相信音樂提供）

五月天剛結束3場「好好好想見到你」演唱會，隨即於上月31日、6月1、3日在同一場地北京鳥巢舉辦「諾亞方舟10周年進化復刻限定版」演唱會，昨晚搶先邀來偶像團體TFBOYS的王源擔任嘉賓。10年前王源還是個小男孩，10年後王源已變成獨當一面的創作歌手，這次方舟再啟，王源和五月天首次合體詮釋〈如果我們不曾相遇〉，為全場歌迷驚喜大禮。

開場播完末日異象的影片，五月天以〈2012〉、〈叫我第一名〉等歌揭開序幕，隨後再與嘉賓家家合唱〈如煙〉，曲目首首復刻，瑪莎興奮大喊：「雖然演唱會已復刻了，最期待所有北京觀眾朋友的熱情也要復刻。」相隔4年再訪鳥巢，怪獸也說：「好像一眨眼過了很久，很矛盾，但來到現場看到大家，還是很熱情，累積四年所有想念，五月天也跟你們一樣熱情！」

10萬歌迷的熱情的吶喊聲不只復刻也跟著諾亞方舟進化，穿透了整個鳥巢。阿信說：「五月天第一次來到鳥巢是諾亞方舟，當時是10萬人進場、2023年的今天是10萬01人進場，為什麼是1呢，是因為怪獸把他女兒帶來諾亞方舟現場，有可能方舟最小乘客！」全場歌迷熱烈尖叫歡迎，因為歌迷的熱情，怪獸、石頭在前面幾首就被歌迷熱情熱到脫掉外套，阿信隨即拱石頭脫衣，石頭笑說：「不行！我覺得對下一首視覺效果不好。」瑪莎和阿信你一言我一句笑稱把〈星空〉改為〈上空〉。

王源曾多次在個人巡迴演唱會和綜藝節目裡致敬翻唱五月天的歌，網路亦許願王源和五月天神仙合體，這次終於在鳥巢透過音樂「相遇」合唱，王源不僅送上獨唱〈流星也為你落下來了〉，阿信還臨時加碼出考題，和王源合唱限定版〈知足〉＋〈流星也為你落下來了〉，完美結合讓歌迷聽得如痴如醉，2組藝人也在鳥巢留下紀念合照。