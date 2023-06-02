《鬼出櫃》劇照。（迪士尼提供）

電影《鬼出櫃》的預告片裡，懼怕黑暗的小女生被櫃子開門的砰然巨響嚇到，向來抱著發光鏡面球睡覺的她，於是將鏡面球往床底丟出去…….，這大概是很多經典恐怖電影的場景，不同的是，你永遠不知道在光照耀下，會出現什麼可怕的怪物。

道具和光影對電影來說是門深厚的學問，對恐怖片來說尤其更為要求，為了小女孩手裡抱著的鏡面球，《鬼出櫃》導演羅伯薩維奇透露，劇組團隊從大賣場找到了舊貨店，再花了一個晚上在網路上搜尋「會發光的兒童玩具」，終於找到了這顆像月亮的鏡面球。

導演還透露了一段秘辛，原來他一開始是想讓小女孩拿著可以保護自己的光劍，只因他自己小時候就擁有一把光劍，但他忘了，演小女孩的薇薇安萊拉布萊爾，曾經演過電視劇《歐比王．肯諾比》裡的小小莉亞公主，莉亞公主在《鬼出櫃》裡拿著《星際大戰》絕地武士的光劍，怎麼想都怪怪的，在許多原因考量下，導演只好放棄讓光劍出場的機會。

《鬼出櫃》改編自美國暢銷恐怖小說家史蒂芬金的短篇小說，原著篇幅只有八頁，但在《噤界》、《黑天鵝》編劇努力下，完成了有血有肉又有人性的劇本，而在《怪奇物語》製作團隊精心打造下，電影不但拍出恐怖電影的高驚嚇指標，也獲得了原作者史蒂芬金稱讚，他告訴導演，自己看完了電影也嚇得半死。羅伯薩維奇說：「我清楚記得小時候讀這部短篇小說時的恐懼，我想在全世界的電影觀眾中激發這種童年恐懼的感覺。這部電影是與一個非常有才華的創意團隊合作製作，我為《鬼出櫃》這部電影感到無比自豪。」

在超自然惡魔徹底現身之前，製作團隊利用在家中生成的腐爛黴菌來象徵它的存在，然後隨著家人的不安和傷感，它逐漸成長成讓人作嘔的毛茸茸怪物，製作團隊表示，這種專門傷害孩子的怪物不僅是都市傳說而已，「它是古老的掠奪性實體，自古以來就一直存在，它們會發現處於困境中的人，並培養人們的恐懼，直到惡魔準備好收穫，於是展開殺戮。」