「VANNER」被譽為「優質打工偶像」。（華藝娛樂提供）

由Heejae與Ireah組成的「SEVENUS」在節目拿下亞軍。（華藝娛樂提供）

雙人團體「M.O.N.T」紮實的演出實力，不會讓大家失望。（華藝娛樂提供）

韓國選秀節目《PEAK TIME》播出後深受粉絲關注，而其中冠軍隊伍「VANNER」、亞軍「SEVENUS」以及第6名「M.O.N.T」將於7月15日來台舉辦演唱會，巧的是，同樣以該節目爆紅的「大國男兒」也將在同1天在登台演出，消息曝光後，讓粉絲苦惱地表示「居然撞期」。

冠軍團「VANNER」由5位成員泰煥、GON、慧成、Ahxian、泳光組成，在節目初登場時，以邊打工與邊練舞的雙向進行姿態實踐夢想，早上打工、晚上練習，從一間簡陋的超商地下室開始，憑藉堅決不放棄的決心，成功站上舞台發光，被譽為「優質打工偶像」，最後不負眾望拿下冠軍，此次演唱會也會演唱新歌〈Skyscraper〉和總決賽冠軍歌曲〈Prime Time（Prod. Ryan Jhun）〉等。

亞軍「SEVENUS」由Heejae與Ireah組成，透過節目裡演唱〈HELLO〉得到「今年最佳開場」的好口碑。此次來台開唱，2人開出承諾，要以被驗證的完美舞台魅力與超強的音色實力，謝謝所有粉絲的厚愛。而同樣是雙人團體的「M.O.N.T」由Bitsaeon與Roda組成，從節目第一回合，就得到了評審老師的讚賞，加上多次海外單獨演唱經驗，其紮實的演出穩健度，也絕對不會讓大家失望。

3組團體得知要來台會粉絲，除了表達期待與感激外，為了讓大家看到他們最優秀的幻化唱功與百變舞技，目前已全面進入準備期，希望以滿分的表現回應粉絲滿分的鼓勵，也提前隔空向台灣粉絲和話直呼：「比賽時，我們只能透過社群接受你們的打氣，這次能夠親自來到大家面前，我們非常期待，除了將帶來最精彩的演出外，我們也希望能親自跟所有粉絲答謝，大家的鼓勵我們都收到了！」

「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」將於7月15日（六）晚上7點在TICC台北國際會議中心舉辦，更多活動詳情請洽華藝娛樂官方臉書；「JAY x KARAM x INJUN Fan Meeting IN TAIPEI」則將於7月15日（六）晚上7點在NUZONE展演空間舉辦，更多活動詳情請洽FU Entertainment官方臉書。