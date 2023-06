「VANNER」被譽為「優質打工偶像」。(華藝娛樂提供)

由Heejae與Ireah組成的「SEVENUS」在節目拿下亞軍。(華藝娛樂提供)

雙人團體「M.O.N.T」紮實的演出實力,不會讓大家失望。(華藝娛樂提供)

韓國選秀節目《PEAK TIME》播出後深受粉絲關注,而其中冠軍隊伍「VANNER」、亞軍「SEVENUS」以及第6名「M.O.N.T」將於7月15日來台舉辦演唱會,巧的是,同樣以該節目爆紅的「大國男兒」也將在同1天在登台演出,消息曝光後,讓粉絲苦惱地表示「居然撞期」。

冠軍團「VANNER」由5位成員泰煥、GON、慧成、Ahxian、泳光組成,在節目初登場時,以邊打工與邊練舞的雙向進行姿態實踐夢想,早上打工、晚上練習,從一間簡陋的超商地下室開始,憑藉堅決不放棄的決心,成功站上舞台發光,被譽為「優質打工偶像」,最後不負眾望拿下冠軍,此次演唱會也會演唱新歌〈Skyscraper〉和總決賽冠軍歌曲〈Prime Time(Prod. Ryan Jhun)〉等。

亞軍「SEVENUS」由Heejae與Ireah組成,透過節目裡演唱〈HELLO〉得到「今年最佳開場」的好口碑。此次來台開唱,2人開出承諾,要以被驗證的完美舞台魅力與超強的音色實力,謝謝所有粉絲的厚愛。而同樣是雙人團體的「M.O.N.T」由Bitsaeon與Roda組成,從節目第一回合,就得到了評審老師的讚賞,加上多次海外單獨演唱經驗,其紮實的演出穩健度,也絕對不會讓大家失望。

3組團體得知要來台會粉絲,除了表達期待與感激外,為了讓大家看到他們最優秀的幻化唱功與百變舞技,目前已全面進入準備期,希望以滿分的表現回應粉絲滿分的鼓勵,也提前隔空向台灣粉絲和話直呼:「比賽時,我們只能透過社群接受你們的打氣,這次能夠親自來到大家面前,我們非常期待,除了將帶來最精彩的演出外,我們也希望能親自跟所有粉絲答謝,大家的鼓勵我們都收到了!」

「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(VANNER x SEVENUS x M.O.N.T)」將於7月15日(六)晚上7點在TICC台北國際會議中心舉辦,更多活動詳情請洽華藝娛樂官方臉書;「JAY x KARAM x INJUN Fan Meeting IN TAIPEI」則將於7月15日(六)晚上7點在NUZONE展演空間舉辦,更多活動詳情請洽FU Entertainment官方臉書。