台灣科慕股份有限公司觀音廠攜手樹林水環境巡守隊，今辦理2023世界環境日「愛家鄉護河川」環境教育活動。桃園市副市長蘇俊賓表示，感謝觀音在地里長、議員、教育界與企業界努力，讓觀音的空氣與水環境愈來愈好，在世界環境日前夕，800多名中小學師生走讀在地大堀溪的歷史、環境及生態，讓學生從小培養環保永續觀念，珍惜自然環境與河川。

蘇俊賓指出，每座主要城市都有一條母親之河，不僅孕育城市發展所需用水和灌溉，這條河川也承載城市文化一部分，對觀音子弟而言，大堀溪就是觀音的母親之河，盼藉今日環境教育活動，讓大眾瞭解大堀溪生態，同時瞭解其發展軌跡與文化，期許同學們從自身做起，喜歡、珍惜自然環境及河川。

台灣科慕股份有限公司觀音廠攜手樹林水環境巡守隊，今辦理2023世界環境日「愛家鄉護河川」環境教育活動。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

台灣科慕公司總裁劉意中說，永續與環保概念須從教育扎根，今活動以「環境要乾淨，地球才能永續」為主軸，流程包括認識大堀溪的植物、動物、水質檢驗、風力、綠電及資源分類等6大主題，期待喚起人們體認環境永續重要性，並讓學生走出戶外，用行動實踐社會責任觀念，同時更藉師生積極參與活動，擴大影響力，激發更多單位為愛護地球而努力。

桃園市環保局副局長顏己喨提到，台灣科慕公司時常結合學校、社區、水環境巡守隊辦理水環境的維護及宣導活動，今日引領師生走讀大堀溪演變及水環境教育，展現地方河川治理、巡守成果，強化學童保護水資源及守護河川觀念，更發揮企業正面影響力，期待在科慕公司拋磚引玉下，未來有更多企業投入環保活動。