「2023跑動金門-秘境探索．追逐夕陽跑」活動記者會由縣府秘書長謝世傑(中)主持，邀請大家來金門健康跑步、欣賞美景。(于家麒攝)

活動提供超過200份禮品的摸彩活動等著大家來拿，還有機會將價值逾8萬元古典造型電動腳踏車騎回家。(于家麒攝)

主辦單位說明因應活動賽道安排，路跑組約13公里限額1200名，休閒健跑組約5公里限額800名。(于家麒攝)

夏季的金門擁有蔚藍海灣、橘色夕陽與涼爽微風，徜徉其間、夫復何求！為讓世界各地的遊客都能享受絕佳美景，金門縣政府攜手金門縣觀光協會把旅遊與路跑活動相結合，將於8月26日傍晚在東半島推出「2023跑動金門-秘境探索．追逐夕陽跑」活動，13公里路跑組限1200名、5公里休閒健跑組限800名，即起均開放報名，完賽者還有摸彩機會將價值逾8萬元古典造型電動腳踏車騎回家。

由教育部體育署「運動i台灣2.0」經費補助的「2023跑動金門-秘境探索．追逐夕陽跑」活動，今(2)日上午假金門縣政府新聞發布室召開活動記者會，由縣府秘書長謝世傑主持，金門縣觀光協會理事長吳嘉將、教育處長孫麗琪及各贊助廠商均出席與會。

縣府秘書長謝世傑表示，追逐夕陽跑活動委由金門縣觀光協會承辦，為響應全民運動，並結合金門在地夏季特有的蔚藍海灣、暖橘色夕陽、涼爽微風，特別選到於東半島田墩、西園、官澳等充滿歷史人文氣息的村落納入賽道，讓大家慢慢跑、健康跑的同時，也能享受美景與文化的薰陶，沿路也有眾多網紅打卡景點，等著大家來發掘。

縣府也指出，為利賽事順利進行，日前已先行邀相關單位召開活動籌備會，整體賽道屆時將由金門縣警察局協助進行道路安全管制，賽道上如有工程施作，也會請工務處於活動前一星期復原，希望提供給跑者們一個友善且安全的賽道，讓大家能夠好好感受金門東半島的美，享受這次類出國運動旅遊。

教育處長孫麗琪則表示，活動起跑時間訂於8月26日下午16：30起跑，請參賽選手於13：30到金沙文化園區報到，並先來一趟歷史民俗博物館的文化心靈滋養之旅，當日文化館內有文化特展，場外也設有各式金門市集攤商，歡迎跑者攜家帶幼前往參觀。

路跑協會說明，因應活動賽道安排，路跑組約13公里限額1200名，路線由金沙文化園區出發，經洋山風獅爺-田墩海堤-西園鹽場文化館-西園路-沙青路--官澳海堤原路折返-沙青路-田墩天后宮-西嶽廟-金沙文化園區；休閒健跑組約5公里限額800名，路線為金沙文化園區出發-西嶽廟-田墩天后宮-沙青路-西園路-西園鹽場文化館-原線折返西園路-沙青路-金沙文化園區，提醒選手們做好賽前練習提升體能，起跑前及途中要多補充水分。

金門縣觀光協會理事長吳嘉將表示，本次賽事男、女子組前六名均可獲得全國唯一官窯「金門陶瓷廠」的獨家好禮外，亦均頒發給完賽選手一面精美獎牌及限量金門高粱酒與運動方巾，路跑組選手另再加碼贈送文青環保提袋等伴手禮。

觀光協會秘書長董國財補充說明，本次活動特別感謝全速前進股份有限公司致贈價值逾80000元的古典造型電動腳踏車做為最大摸彩品，另有超過200份禮品的摸彩活動等著大家來拿，只要有參加，就有機會摸大獎！即日起開始報名至7月24日17：00截止，相關賽事報名資訊請洽金門縣觀光協會或中華民國路跑協會，歡迎熱愛運動者報名參加，報名網址：www.sportsnet.org.tw；或電洽金門縣觀光協會（電話082-373858）。

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