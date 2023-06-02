《南方，寂寞鐵道》26日舉辦特映會，也為紀錄片獻聲的聲動樂團主唱謝韻雅MIA（右）出席觀影，並在映後被導演（左）邀請上台清唱一段，令許多觀眾感動不已（導演蕭菊貞提供）

火車在群山、隧道、高架橋間穿梭，團隊需出動多台攝影機，分組蹲點拍攝並即時回報（上善醫文化工作室提供）

南迴鐵路穿越中央山脈南段，連接太平洋與台灣海峽兩邊的居民生活動線，全長不到 100 公里卻有 35 座隧道，再加上鐵道沿線缺乏公路系統支援，因此對紀錄片拍攝工作來說非常困難（何振宏提供）

由蕭菊貞執導的紀錄電影《南方，寂寞鐵道》，歷時六年將南迴鐵路電氣化前的鐵道壯闊地景，以及被遺忘的人文歷史故事搬上大銀幕，並從不同面向挖掘屬於台灣人特有的鐵道成長記憶。蕭菊貞導演說，「從鐵道文化來閱讀台灣庶民生活的軌跡和歷史情感是很珍貴的，我希望藉由島嶼南方的鐵道故事來喚起大家的共同記憶！」憶起艱辛的拍攝過程，和從民間熱心提供的許多影像史料，導演蕭菊貞有很深的感受，她認為這條鐵路或許讓很多人覺得陌生、偏遠、老舊、寂寞，但接觸了這些人和鐵道故事之後，讓她深深覺得這是一段台灣很美麗又溫暖的鐵道。

南迴鐵路穿越中央山脈南段，連接太平洋與台灣海峽兩邊的居民生活動線，全長不到 100 公里卻有 35 座隧道，再加上鐵道沿線缺乏公路系統支援，因此對紀錄片拍攝工作來說，是非常困難的。就連空拍機拍攝甚至也差點失去訊號，只好緊急返回。拍攝團隊不只追歷史、追人的故事，還要追火車，火車在群山、隧道、高架橋間穿梭，團隊需出動多台攝影機，分組蹲點拍攝並即時回報，導演蕭菊貞分享：「拍久了比較會聽火車的聲音和風聲的變化，但遇到特定的編組，壓力更大，有時候還要請認識的司機員在快出隧道時，幫我們鳴笛一聲，不然錯過就沒機會了。」導演直說，這是她拍攝紀錄片快三十年來，難度最大的挑戰。

不論是已經停駛的藍皮普快車，或是上個月退役的柴聯自強號，都在社會上引起廣大迴響。導演蕭菊貞認為火車是見證時代與庶民生活的重要元素，並將它視為人文的記憶載體，希望能以鐵道文化出發，讓更多人認識台灣。尤其片中收錄的兩首電影插曲，陳明章「花東海岸」和羅大佑的「火車」，也都是在1991年南迴鐵路通車時，所延伸的出來的音樂創作，這也是來自文化的見證。

本片主題曲《南方．寂寞火車》由電影配樂大師陳明章特別為本片所譜寫演唱，他對南迴也有很深的情感，因此聽完導演說故事，回家後馬上就有了音樂的旋律。對此，陳明章老師直言：「音樂對我來說是立體的，也融合了我們的記憶和情感，你只要有感覺，音樂就會跑出來了！尤其這個故事裡有原住民的元素，我就把原住民樂器都用上了，尤其是阿美笛，多美啊！」。26日舉辦特映會，也為紀錄片獻聲的聲動樂團主唱謝韻雅MIA出席觀影，並在映後被導演邀請上台清唱一段，令許多觀眾感動不已。導演說在剪接期間她把一段歷史的隧道工程畫面和南迴大空拍畫面傳給MIA，請她不要多想，唱出心裡的聲音，是大山土地和人的對話，結果MIA以人聲吟唱一次完成，也讓導演讚嘆不已。