國泰世華銀行資深副總鄭有欽表示，CUBE卡擁有近500萬的龐大卡友基礎，因此每個權益的推出易受到合作夥伴的支持，像是2022年下半年推出的「集精選」即與零售通路合作，讓客戶享有通路與銀行提供的優惠，而此一新型態聯名卡合作概念，創造極佳的市場競爭力與業務佳績。

國泰世華觀察，截至目前，CUBE卡友於「樂饗購」的消費金額及切換率，均為四種權益中最高，分析原因為以百貨、餐廳、外送平台、國內藥妝及國內品牌服飾為主的回饋通路，滿足民眾食衣住行育樂中「食」與「衣」的生活需求。若適逢週年慶或特殊節日(如過年、母親節等)，卡友切換至「樂饗購」的頻次更明顯增加。以2022年第四季為例，「樂饗購」權益的刷卡動能便較前一季成長超過30%，表示卡友已習慣隨著消費場域切換至適用的權益方案，取得較佳的小樹點回饋。

百貨通路一直都是國泰世華卡友喜愛的消費場域之一，國泰世華統計，全行刷卡金額中，百貨類別就占將近1成，其中卡友消費動能最強的前三大百貨，分別為遠東SOGO百貨、新光三越百貨及遠東百貨，且平均超過6成卡友使用CUBE卡進行百貨消費，展現其於百貨通路的強勢性。