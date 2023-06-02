新竹縣政府2日在府前廣場舉辦「熱血服務‧捐血獻愛」活動。（邱立雅攝）

為了穩定醫療量能、及時助人，新竹縣政府2日在府前廣場舉辦「熱血服務‧捐血獻愛」活動，以捐血1袋、救人1命」為使命，廣邀大眾響應，累計當天上午兩輛捐血車就已募得101袋熱血。新竹捐血中心表示，目前桃竹苗地區1天用血量就要1100袋，雖挺過疫情缺血危機，但血液無法久存，仍希望民眾養成定期捐血的好習慣。

縣府前兩年在疫情期間開始舉辦捐血活動，如今邁入第3個年頭，各局處也提供相關禮品，企業界則有千葉火鍋、慕特牛排提供優惠券，盼鼓勵民眾多多捐血。新竹縣政府有不少員工具有定期捐血習慣，工務處長江良淵、行政處長周秋堯等人捐血次數已達數十次，2人每年均定期捐血5到6次。

周秋堯分享，由於捐血須有一定的條件，他此勉勵自己規律運動，維持身體健康，單純希望透過小小的力量幫助他人。副縣長陳見賢也有定期捐血習慣，他表示，國內經歷過新冠肺炎疫情，曾出現缺血狀況，縣府帶頭作為表率、響應捐血，也期望大眾養成定期捐血習慣。

新竹捐血中心主任王雲龍說，縣府連續3年舉辦，依據前兩年統計，平均有380袋、9萬c.c.的熱血，目前捐血中心各血型都在安全庫存量，不過血液保存期短暫，約只有35天，因此持續呼籲、鼓勵捐血人定期捐血，更歡迎不曾捐血過的民眾一同響應。

除了6月2日當天活動，新竹捐血中心的竹北號捐血車，於每周三至周五的上午11時到下午5時，在鄰近縣府的竹北縣華停車場，定期服務，歡迎錯過6月2日捐血活動的民眾，亦可就近捐血。