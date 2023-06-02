塞內加爾一間法院以「敗壞年輕人」罪名對渲染力十足的反對派領袖桑可判刑兩年，使桑可參加明年總統大選希望渺茫。首都達卡今天發生暴力警民衝突，造成9人死亡。

法新社報導，作為對手的桑可（Ousmane Sonko）向來批評塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）不遺餘力，法官宣判時桑可沒出庭聽判，審理期間也沒到庭。

路透社報導，內政部長迪奧姆（Antoine Felix Abdoulaye Diome）今天清晨在國營電視台說，法官判刑後達卡部分地區與其他城市爆發抗議，造成9死。

兩位不願具名的警官告訴法新社，在桑可自2022年起擔任市長的南部城市濟金紹爾（Ziguinchor），也有3人在示威活動中喪命，達卡則出現年輕抗議群眾朝警察丟擲石頭，然而相關消息尚未獲官員公開證實。

據信事發時桑可是待在達卡的住家。桑可週末被拘後，遭安全部隊居家軟禁。

然而司法部長佛爾（Ismaila Madior Fall）告訴媒體，在對抗當局兩年導致塞內加爾人心惶惶後，現在桑可「隨時」可能遭逮捕。

達卡爆發暴力衝突後，一所大學的校園儼然像戰場。好幾群年輕人朝鎮暴警察丟擲石頭，警方則朝他們發射催淚瓦斯。

發生衝突的大學裡，有好幾輛醫學系、歷史系與新聞學院的巴士遭人縱火，辦公室遭洗劫，這間新聞學院是塞內加爾頂尖的新聞學府。受波及的班級宣布停課等候進一步通知。

其餘地方，年輕人攻擊大眾交通運輸售票口等公共財產，放火燃燒輪胎並在街道上放置障礙物。

在暴力衝突爆發的數小時前，達卡刑事法院對桑可作出判決。此案加劇塞內加爾社會分裂，不定時引發致命衝突，破壞塞內加爾的穩定形象。

現在，民眾的注意力都擺在48歲的桑可遭判刑會否無法參加明年總統大選；桑可本人也是塞內加爾愛國者黨（PASTEF-Patriots party）黨魁。

達卡刑事法院判桑可「敗壞年輕人」，構成這項罪的要件為鼓動未滿21歲的年輕人「放蕩墮落」；但桑可另被控性侵、發出死亡威脅等則獲判無罪。

桑可被控2021年性侵一名任職按摩院的女子還威脅殺死對方，當時女方年僅20歲；桑可否認犯罪，稱起訴內容均為政治動機。

此案原告是桑可以前常光顧的按摩院員工莎爾（Adji Sarr），莎爾事後離職。原告稱自從兩年前醜聞爆發後，她遭受威脅、羞辱需得警方保護。訴訟期間，莎爾說桑可在2020年底到2021年初之間5度性侵她。

桑可堅稱自己清白，聲稱總統操控司法機構摧毀他的政治生涯，但被政府駁斥。