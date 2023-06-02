日前1名婦人至半屏山登山，突然感覺身體不適，頭昏眼花和冒冷汗，高雄市消防局立刻派遣左營分隊前往登山救援，但一開始因無法正確報出位置，導致一開始還跑錯地方，再次聯繫上後取得正確地點後，終於找到人，勇消以背負方式順利將她背下山。消防建議，可下載「消防防災e點通」，經APP定位能讓救災人員更精準掌握位置，減少搜救時間。

1名婦人於5月31日中午10時多到半屏山登山，攀登至半山腰處時，突然感覺身體不適，頭昏眼花和冒冷汗，休息片刻仍無法緩解，隨後向山友反映，並通報119救援。高雄市消防局立刻派遣左營分隊前往登山救援。

起初，消防人員到達登山口後，因報案人無法說明清楚婦人的詳細位置，消防人員先駕駛越野車從半屏山後巷至觀景平台後才發現報錯地點，於是再次聯繫報案人確認正確位置後火速趕往現場，終於接觸到婦人後立即進行生命徵象評估，血壓、心跳均正常，但她表示有頭暈情形，且走路不穩，消防人員以揹負方式將婦人背下山送往醫院檢查救治。

高雄市政府消防局左營分隊分隊長蕭志峰說，近日天氣炎熱，登山的民眾務必注意飲水及氣溫狀況，出發前除了解自己的體能狀況外，可下載「消防防災e點通」，如有受傷或受困時可藉由119報案APP報案，經APP定位能讓救災人員更精準掌握位置，減少搜救時間，也提醒登山民眾應掌握山區資訊，確定安全無虞後，才前往爬山，避免意外。