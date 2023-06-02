台東縣2日靠著先發投手陽崧儒4.2局僅失1分好投帶領，尤其是守住4局下無人出局滿壘危機，助隊以3比2險勝新北市，過去從未披上國家隊戰袍的他，希望這次玉山盃能夠一圓國手夢。

台東縣過去在玉山盃隊史最佳成績是第3名，今天成功扳倒「大魔王」新北市，寫下隊史新猷，抓下最後一個出局數後全隊興喜若狂。總教練陳峰岳賽後也指出，陽崧儒化解無人出局滿壘局面是此役最大關鍵。

「我相信我可以守起來。」陽崧儒透露，在B組敗部冠軍戰擊敗嘉義縣前，教練就告訴他自己要扛起4強賽先發重責，「跟平常一樣，把該做的做好，另外就是相信隊友。」

此役陽崧儒用85球投4.2局，雖被敲4支安打、另投出4次保送，局局都有讓對手上壘，但他努力僅失1分。陽崧儒說：「其實這次玉山盃狀況沒有很好，但狀況不好就用狀況不好的方式去投，把位置投出來讓他們打，靠守備幫忙。」

4局下無人出局滿壘危機，陽崧儒十分有自信能夠守下，「之前對雲林也是7局下1出局、0比0滿壘，我也是有守起來，滿壘的時候不會緊張，反而是興奮。」

由於用球數限制，陽崧儒冠軍戰無法再登板，但他會扮演稱職的啦啦隊幫隊友加油，也因為明年玉山盃他已超齡無法再戰，希望能在今年一圓國手夢。