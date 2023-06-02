《為你鍾琴》描述製琴大師柏夏德要為他所鍾愛的荷蘭小提琴女神吉妮楊森打造一把絕世提琴（海鵬影業提供）

製琴大師加斯帕柏夏德要讓「史特拉第瓦里琴」傳奇重現《為你鍾琴》改口「絕不退休」（海鵬影業提供）

年逾花甲的義大利知名製琴師加斯帕柏夏德，最近演出紀錄電影《為你鍾琴》，竟為打造1把絕世名琴，不顧生命安全、遠赴「歐洲火藥庫」巴爾幹半島挺而走險，讓跟他下單訂製提琴的客戶聽到都嚇出一身冷汗。柏夏德原是德國人，年輕時即赴義大利提琴重鎮克雷莫納專攻提琴製作迄今39年，所製作的小提琴標價均以7位數台幣起跳，即使價格不斐、依然門庭若市。有趣的是，柏夏德的客戶不乏許多演奏名家，他遠赴滿布地雷的巴爾幹森林尋找造琴良木，雖讓客戶震驚；但他對打造絕世名琴的執著，卻深獲國際媒體盛讚「超乎想像的真摯追尋」，意外為他再創身價高峰。

加斯帕柏夏德是當今世上最受推崇的提琴製造大師。他1961年生於德國，1984年遷居義大利製琴名鎮「克雷莫納」，除精進修習提琴製造工藝，並與妻子在當地中央廣場上開設了知名的提琴工作坊。柏夏德一向追隨「克雷莫納的古典工藝」來製造提琴，並遵循300年前史特拉第瓦里及瓜奈里的製琴步驟。最驚人的是，一生追求提琴結構更佳、聲音更精鍊的他，常在傾聽演奏家演出的同時，萌生為其打造最適合且具獨特個性的樂器，動輒價值超過百萬台幣的名琴饋贈，常帶給演奏家不敢置信的驚喜。

在這部由挪威與荷蘭聯手拍攝的電影《為你鍾琴》中，製琴大師柏夏德就突發奇想，要為他所鍾愛的荷蘭小提琴女神吉妮楊森打造一把絕世提琴。甚至甘冒生命危險、數度遠赴滿布地雷的巴爾幹森林，尋找一種幾近消失的虎紋楓木…。這種楓木的消聲匿跡，即是導致名琴斷層300年的最重要原因，蓋因該木濕氣比一般楓木少了四分之一，被公認樂音清甜、無與倫比。加斯帕歷經百班波折，終於覓得良木、成功為吉妮楊森打造出絕世好琴，其中的夢想、真情、膽識與勇氣都令人動容。

柏夏德一生追求最美麗的聲音，在製琴界聲譽非凡。但讓人驚訝的是，他其實曾經帶著精心打造的提琴，雄心勃勃參賽素有「製琴界奧運」之稱的「克雷蒙三年展」，卻不幸慘遭敗北、人生盪到谷底，甚至讓他一度懷疑自己的製琴能力。如今花甲之齡的柏夏德，重燃製琴的初心與信心，除要為提琴女神吉妮楊森重現世紀級的「史特拉第瓦里琴」，更以此作為他退休的人生代表作。有趣的是，當任務完成後，柏夏德的夢想與毅力再度獲得鼓舞，目前已改口「絕不退休」，要持續投身傳世名琴的製作與傳承。而這部由挪威導演漢斯盧卡斯漢森（Hans Lukas Hansen）全程跟拍的紀錄電影《為你鍾琴》，驚險歷程匪夷所思，將於6月9日全台上映。