年逾花甲的義大利知名製琴師加斯帕柏夏德，最近演出紀錄電影《為你鍾琴》，竟為打造1把絕世名琴，不顧生命安全、遠赴「歐洲火藥庫」巴爾幹半島挺而走險，讓跟他下單訂製提琴的客戶聽到都嚇出一身冷汗。柏夏德原是德國人，年輕時即赴義大利提琴重鎮克雷莫納專攻提琴製作迄今39年，所製作的小提琴標價均以7位數台幣起跳，即使價格不斐、依然門庭若市。有趣的是，柏夏德的客戶不乏許多演奏名家，他遠赴滿布地雷的巴爾幹森林尋找造琴良木，雖讓客戶震驚；但他對打造絕世名琴的執著，卻深獲國際媒體盛讚「超乎想像的真摯追尋」，意外為他再創身價高峰。
加斯帕柏夏德是當今世上最受推崇的提琴製造大師。他1961年生於德國，1984年遷居義大利製琴名鎮「克雷莫納」，除精進修習提琴製造工藝，並與妻子在當地中央廣場上開設了知名的提琴工作坊。柏夏德一向追隨「克雷莫納的古典工藝」來製造提琴，並遵循300年前史特拉第瓦里及瓜奈里的製琴步驟。最驚人的是，一生追求提琴結構更佳、聲音更精鍊的他，常在傾聽演奏家演出的同時，萌生為其打造最適合且具獨特個性的樂器，動輒價值超過百萬台幣的名琴饋贈，常帶給演奏家不敢置信的驚喜。
在這部由挪威與荷蘭聯手拍攝的電影《為你鍾琴》中，製琴大師柏夏德就突發奇想，要為他所鍾愛的荷蘭小提琴女神吉妮楊森打造一把絕世提琴。甚至甘冒生命危險、數度遠赴滿布地雷的巴爾幹森林，尋找一種幾近消失的虎紋楓木…。這種楓木的消聲匿跡，即是導致名琴斷層300年的最重要原因，蓋因該木濕氣比一般楓木少了四分之一，被公認樂音清甜、無與倫比。加斯帕歷經百班波折，終於覓得良木、成功為吉妮楊森打造出絕世好琴，其中的夢想、真情、膽識與勇氣都令人動容。
柏夏德一生追求最美麗的聲音，在製琴界聲譽非凡。但讓人驚訝的是，他其實曾經帶著精心打造的提琴，雄心勃勃參賽素有「製琴界奧運」之稱的「克雷蒙三年展」，卻不幸慘遭敗北、人生盪到谷底，甚至讓他一度懷疑自己的製琴能力。如今花甲之齡的柏夏德，重燃製琴的初心與信心，除要為提琴女神吉妮楊森重現世紀級的「史特拉第瓦里琴」，更以此作為他退休的人生代表作。有趣的是，當任務完成後，柏夏德的夢想與毅力再度獲得鼓舞，目前已改口「絕不退休」，要持續投身傳世名琴的製作與傳承。而這部由挪威導演漢斯盧卡斯漢森（Hans Lukas Hansen）全程跟拍的紀錄電影《為你鍾琴》，驚險歷程匪夷所思，將於6月9日全台上映。
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