烏克蘭總統澤倫斯基今天強調，烏克蘭應成為北大西洋公約組織一員，且他有信心，一個由各國組成的聯盟即將成形，為烏克蘭提供西方戰機和愛國者飛彈防禦系統。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在摩爾多瓦參加一場歐洲領袖會議，尋求強化西方團結，並在烏克蘭反攻俄羅斯之前持續施壓，以獲得具體支持。

會議開始時，澤倫斯基在各國領袖面前致詞，籲請北大西洋公約組織（NATO）成員國就是否接納烏克蘭一事做出明確決定，並在基輔經歷又一場致命空襲後，再次要求提供西方戰機保護烏克蘭空域。

澤倫斯基會後提到，他想要的F-16戰機是由美國供應，他已「聽到許多國家的強力支持」，還說「有了美國的幫助，我們將創立這個聯盟」。

美國總統拜登上個月支持烏克蘭飛行員接受F-16培訓的計畫，但完成這類計畫需要耗上數月時間，西方國家尚未表態要供應這款戰機。

澤倫斯基說，在烏克蘭取得戰機前，俄羅斯將持續掌握制空權，強調短期內擁有更多愛國者防空系統的重要性。他說：「我們有許多不同系統，我很感激所有夥伴，但愛國者就是愛國者。」

他表示，如果目前無法加入北約，那麼烏克蘭尋求獲得未來的安全保證，但他堅稱，最好的保證就是成為北約成員。

北約內部對於烏克蘭加入的進度意見分歧，若干成員國擔心倉促行動可能會讓北約更接近直接槓上俄羅斯。

這場峰會有歐洲聯盟（EU）27個成員國和另外20個歐洲國家參與。摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）在閉幕記者會上表示：「我們告訴澤倫斯基總統，不論多久，我們都會與烏克蘭為伍。」