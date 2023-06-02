嘉義市政府警察局5月配合警政署計畫執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，22日起更加強執法力度，在市區易肇事、易違規熱區擴增至50處路口執行精緻執法勤務，1個月下來，共計舉發3542件，以人行道違規停車、臨時違規停車2853件最多。

嘉義市警察局5月共計舉發3542件，以人行道違規停車、臨時違規停車2853件最多。（嘉義市警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市警局統計，「路口大執法」結合科技執法、清道專案、精準執法等各項勤務作為，執行首月，4大執法重點項目共舉發3542件，以人行道違規停車及臨時違規停車2853件最多，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開481件次之，汽車轉彎時不暫停讓行人優先通行178件，另針對道路障礙取締舉發30件。

「路口大執法」結合科技執法、清道專案、精準執法等各項勤務作為（嘉義市警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市警局分析，5月分舉發交通違規件數，較疫情解封後最近6個月，即去年11月到今年4月月平均件數2637件，增加了905件，舉發量增加34％，另5月分各類交通事故發生470件，其中行人交通事故10件，比疫情解封後最近6個月月平均數505件，減少35件約減7％，至於行人交通事故，也比情解封後最近6個月月平均數15件，減少5件，減少33％。

嘉義市警察局5月共計舉發3542件，以人行道違規停車、臨時違規停車2853件最多。（嘉義市警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市警局長陳炯旭表示，嚴正執法的目的是希望能改善用路人習慣、提供友善行人空間及確保行車安全，呼籲駕駛人「路口慢看停」、「行人停看聽」，從「停讓」行人開始，人人遵守「路權」觀念，共同營造「全齡共享、世代宜居」安全幸福的「嘉」園。