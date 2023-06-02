夏天是荔枝盛產的季節，香甜多汁讓不少老饕都難以抗拒，但關於荔枝的好處與禁忌你了解多少？高齡醫學內科醫師傅裕翔表示，荔枝中含有豐富的維生素C和鉀，能夠幫助調節血壓和心跳，保護心血管健康；其它還有升免疫力、改善睡眠、促進消化等好處。不過，營養師高敏敏提醒，荔枝屬於高GI食物，食用時要注意「3不原則」，包括不要空腹吃、不要一次吃過量、不要吃沒熟的。

醫師傅裕翔在臉書專頁分享荔枝的4大好處。首先是提升免疫力，他表示，荔枝含有豐富的維生素C，而這種抗氧化劑，能夠增強人體免疫力，抵抗疾病。其次是改善睡眠，由於荔枝含有鎂等助眠物質，能夠幫助放鬆身體，改善睡眠品質。

再來，傅裕翔指出，荔枝能促進消化，由於其富含纖維素和水分，使它成為維持消化系統健康的良好選擇。纖維可促進腸道蠕動，從而促進排便，預防便秘和其它消化問題。最後，傅裕翔說，荔枝能保護心血管健康，它含有豐富的維生素C和鉀，能夠幫助調節血壓和心跳，保護心血管健康。此外，荔枝中還含有類黃酮素，能夠提升血管壁彈性，預防心血管疾病。

然而，荔枝雖然營養豐富，但食用也要特別注意，營養師高敏敏就曾在臉書專頁發文分享，吃荔枝有「3不」要注意。第一，就是不要空腹吃荔枝，她說由於荔枝是高GI食物，空腹食用會刺激胰島素分泌過多，讓血中的葡萄糖含量再大量下降，血糖控制不佳者，很容易會有低血糖、沒力、冒冷汗等狀況。

第二，高敏敏說，不要一次吃過量的荔枝。她提醒，尤其有糖尿病、高血脂、控制醣份的人，更要注意份量，避免血糖波動、血脂肪飆高，建議一次5～6顆即可。第三，高敏敏指出，不要吃沒熟的荔枝。她表示，容易影響醣值新生、抑制葡萄糖代謝路徑，造成血糖異常。